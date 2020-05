Preparador do Cruzeiro fala sobre nova rotina e prevê tempo mínimo para grupo atingir forma física aceitável

Cada um em sua casa. Assim, os jogadores do Cruzeiro retomaram, na terça-feira, os treinamentos. Sob orientação da preparação física, eles começaram a realizar atividades todas as manhãs, das 9h30min às 11h30min. Aqueles que estão em Belo Horizonte receberam equipamentos para praticar os exercícios, enquanto os de fora acabaram orientados sobre a disponibilidade de material. Aulas online ficam disponíveis, mas é fato que a rotina se apresenta de forma bastante atípica.

De volta aos treinos oficiais (on line) com o cruzeiro ainda em casa respeitando a quarentena !

Vamo q vamo ???⚪️ cruzeiro

multimarcas em Em Casa https://t.co/48KA4OPSZS — LeoLacerda (@Leo_zagueiro) May 5, 2020

Para o preparador físico Edy Carlos, será preciso quase que um mês para que o grupo atinja um patamar minimamente aceitável para voltar aos jogos. “É muito difícil estimar um tempo correto para que os atletas possam estar em uma condição física ótima, mas acredito que precisaremos no mínimo de 20/25 dias de treinos para podermos pensar nisso”, disse ele, ao Globoesporte.com.

O elenco vai realizar trabalhos físicos comandados pela comissão técnica. A possível data efetiva de retorno aos treinos na toca poderá ser a partir do próximo dia 18 de maio. O @Cruzeiro aguarda liberação dos especialistas da Saúde do estado e município para iniciar protocolos. — Farley Meira (@farleymeira) May 5, 2020

Na opinião do especialista, mesmo que se fale da necessidade de apertar o calendário, é quase que inviável diminuir o tempo de descanso entre um compromisso e outro. Além disso, os efeitos da pandemia são severos. “Já estamos em tempo de parada muito maior do que o período de férias que os atletas possuem. E também em uma situação bem mais complicada, pois hoje em dia todos os atletas praticam muitas atividades durante seu período de férias, e isso ficou prejudicado, pela necessidade de isolamento, falta de local para treinos, enfim, por todas as situações que todos nós estamos vivendo nesses últimos meses”, completou. Ou seja, será preciso coerência e entendimento da situação antes de se tomar decisões abruptas e fora de contexto.

