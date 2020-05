Presidente do Galo afirma: “Nem estou preocupado em ganhar um campeonato”

O presidente do Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara, afirmou em entrevista à Rádio Itatiaia que sua prioridade nos últimos meses à frente do clube não é conquistar títulos.

“Na verdade, estou preparando o Atlético não é pra ganhar um campeonato. Nem estou preocupado em ganhar um campeonato. Estou preocupado em preparar o Atlético para ser um dos maiores clubes do Brasil. E para isso a gente precisa, sim, fazer uma mudança radical na organização do clube, com governança, com controles, com transparência”

Sérgio Sette Câmara.

O presidente, que termina seu mandato em dezembro, também afirmou, segundo o Globoesporte.com, que não quer que aconteça com o Galo o mesmo que ocorreu com os rivais, provavelmente se referindo ao Cruzeiro. “Vimos aqui por exemplo que teve time aí, não preciso dizer, que ganhou título e depois quebrou. Estamos vendo outros exemplos aí no Brasil”.

Sette Câmara não conquistou nenhum título durante sua gestão, mas deve ser candidato à reeleição do clube em pleito que ocorre no fim deste ano.