Presidente do Santos critica Gustavo Henrique e revela plano de negociar jogador titular

Mal se recuperou da partida de uma referência do elenco – o zagueiro Gustavo Henrique, que fechou com o Flamengo no início de 2020 -, o torcedor do Santos pode testemunhar, muito em breve, a despedida de mais um jogador importante na história recente do clube. Quem admite a possibilidade é o próprio presidente do Peixe, José Carlos Peres.

Em entrevista via videoconferência concedida aos jornalistas João Carlos Albuquerque e Rodrigo Viana, o mandatário alvinegro revelou que o planejamento alvinegro é de negociar o zagueiro Lucas Veríssimo na próxima janela de transferências.

FBL-LIBERTADORES-SANTOS-DELFIN

“O objetivo da gente é negociar o Lucas Veríssimo, esse é o objetivo. Negociar ele com o exterior, porque ele mesmo merece, é um jogador que eu tenho uma grande admiração por ele, amigo, e eu entendo que chegou o momento dele. Por duas vezes, quase nós vendemos ele. E agora eu acho que essa oportunidade que está surgindo, que obviamente vai surgir agora na janela, se o futebol voltar a ser operante, com certeza absoluta é um prêmio para ele e eu acho que ele merece”, afirmou.

O desejo em buscar um clube estrangeiro interessado em Veríssimo também se explica pelo enredo vivido no início da temporada com Gustavo Henrique, que por estar em fim de contrato, rumou de graça ao rival Flamengo. Como destaca o UOL Esportes, a decisão do zagueiro foi criticada por Peres: “Ele poderia ganhar muito mais do que ganhou se estivesse no Santos e a gente tivesse negociado ele”, concluiu.

FBL-LIBERTADORES-FLAMENGO-BARCELONA

