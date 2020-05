Presidente do Santos cutuca Sampaoli: “Quer meio time nosso”

Nessa segunda-feira (4), José Carlos Peres, presidente do Santos, concedeu entrevista ao ‘SportsCenter’, da ESPN Brasil, e tratou de diversos assuntos relacionados ao Alvinegro Praiano. O mandatário também falou sobre Jorge Sampaoli, Flamengo e negociações com Robinho.

Sem enrolações, o cartola afirmou que não tem nenhum problema com o plantel e tem conversas bem avançadas com Lucas Veríssimo. “A gente chegou em um acordo e em breve a gente vai tá anunciando. Essa pandemia atrapalhou um pouco, mas o que eu posso garantir para você é que existe harmonia entre eu e todo o elenco”, afirmou.

Em seguida, José Carlos Peres ‘provocou’ o Rubro-Negro Carioca, mas reforçou a superioridade do rival. “Nós fomos vice-campeões brasileiro, só não conquistamos porque o Flamengo estava mesmo fora da curva. Teve uma temporada excepcional. Sabemos que é difícil, mas ganhamos de 4 deles e poderia ter sido 7”.

Questionado, o presidente também falou sobre a situação com Jorge Sampaoli e brincou com o novo técnico do Galo. “É uma figuraça. Um tremendo técnico, excepcional. Nós não temos absolutamente nada para falar dele tecnicamente. Mas ele tem um gênio forte. Ele me pediu 100 milhões em investimentos e depois que foi para o Atlético, quer meio time do Santos”.

Por fim, o mandatário elogiou Robinho e reforçou interesse em repatriar o ídolo santista, mas ressalva sobre situação financeira do Santos. “É um Menino da Vila. A gente gosta muito dele. É um líder do time, bom de vestiário. A gente sabe que de qualquer forma ele vai bem. Ele motiva e boa parte da torcida quer o Robinho. Estamos conversando […], mas não vamos fazer nenhuma loucura”, concluiu.