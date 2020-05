Presidente do Santos elogia Robinho e fala sobre negociação com atacante: “Sem loucura”

Especulado no Santos em quase todas as janelas de transferências, Robinho está novamente na mira do clube que o formou. O atacante tem vínculo com o Basaksehir, da Turquia, até julho, e não deve permanecer na equipe.

Santos v Cruzeiro – Brasileirao Series A 2015

Em entrevista à ESPN, o presidente do Peixe, José Carlos Peres, elogiou o Rei das Pedaladas e confirmou as tratativas com o jogador, mas assegurou que o Santos não fará ‘loucuras’.

Robinho é um Menino da Vila, gostamos muito dele. É líder, bom de vestiário, vinda dele seria excelente. Ele vai bem de qualquer forma, nem que não seja titular. Se dá bem com todos, motiva, e boa parte da torcida quer. Estamos conversando com a empresária dele, dentro dos limites do Santos e dele, sem loucura

José Carlos Peres, presidente do Santos