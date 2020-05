Princesa Diana teria tentado se matar várias vezes

Um documentário que deve chegar à plataforma Netflix sobre a Princesa Diana, está deixando os filhos da falecida ‘princesa do povo’, bastante preocupados e irritados.

Segundo o jornal The Sun, o programa, que está sendo preparado pela produtora DSP, empresa controlada pela Endemol Shine, vai abordar um assunto polêmico: que Lady Di teria tentado se matar quatro vezes.

De acordo com a publicação britânica, a série de quatro partes se chamará ‘Being Me: Diana’ (Sendo eu: Diana) e vai mostrar os conflitos mentais que ela sofreu, desde uma infância dolorosa, aos seus problemas alimentares e até seu infeliz casamento com o príncipe Charles.



O documentário deve usar imagens inéditas dos discursos de Diana, filmados antes da morte da princesa de Gales em 1997, assim como trechos das entrevistas reveladoras que ela deu pouco antes de se separar de Charles em 1992.

O The Sun comenta que a Netflix ainda não assinou o projeto, principalmente porque eles estão negociando com o Príncipe Harry e a Duquesa Meghan, projetos futuros.



Uma fonte comentou: “William e Harry ficarão muito chateados e com raiva (…) É particularmente angustiante para Harry porque ele está trabalhando com a Netflix. Numa época em que a realeza sofreu um golpe com Harry e Meghan saindo, o momento não é bom.”

Uma porta-voz da Endemol Shine defendeu o projeto indicando que tudo que está dentro do documentário ‘já é de domínio público’.



Diana previu saída de Harry da realeza



Não havia ninguém no mundo que conhecesse melhor os príncipes William e Harry do que sua mãe, a Princesa Diana.







Segundo a BBC, Lady Di, previu, de algum modo, o que aconteceria com seu filho mais novo, no futuro, durante uma entrevista com essa rede de televisão.

Foi em uma conversa com a BBC em 1995 que ela abriu seu coração sobre temas delicados, como sua relação com a realeza, seu marido na época, Príncipe Charles, de quem se divorciou um ano depois, seus deveres reais e sua família. Durante essa troca, Diana precisou descrever seus filhos.

“William é mais parecido com o pai, mais tradicional e racional, mas Harry… Harry é como eu”, disse.

Foi essa última frase que acendeu um debate nas redes sociais, sobre se a princesa sabia que em algum momento seu filho se afastaria da rainha Elizabeth, como ela fez após se divorciar do Príncipe Charles, quando tentou romper todos os laços com a monarquia e recomeçar a sua vida ao lado do empresário bilionário Dodi Al-Fayed, que morreu com ela em 97.