Processo seletivo Consórcio CEMMIL SP 2020 tem inscrições prorrogadas

Em São Paulo, o Consórcio Intermunicipal CEMMIL Saneamento Ambiental retifica editais (nº 01 e 02/2020) de processo seletivo simplificado para preencher 11 vagas em cargos de nível fundamental.

Conforme o documento de retificação (retificação I), o processo seletivo teve suas inscrições prorrogadas e agora os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59min do dia 14 de junho de 2020, no site do Instituto Universal de Desenvolvimento Social (IUDS).

As oportunidades são para os cargos:

EDITAL nº 02/2020: Serviços Gerais; Vigilante; Motorista; Operador de Máquinas;

EDITAL nº 03/2020: Mecânico Geral; Operador de Roçadeira Manual (5); Eletricista (2); Motorista; Operador de Máquinas (2); e Pedreiro (2).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.090,00 e R$ 1.947,00, por carga horária de 44 horas semanais.

PROVAS

O processo seletivo consistirá em apenas provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais; mais prova prática para algumas funções. As avaliações serão aplicadas em data prevista no dia 24 de maio de 2020.

