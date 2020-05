Processo seletivo FSCMP PA 2020: Inscrições abertas para todos os níveis! Até R$ 1.858,41!

Edital tem 25 vagas de níveis fundamental, médio e superior; Inscrições entre 18 a 19 de maio de 2020

A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP) abriu inscrições de processo seletivo simplificado para preenchimento de 25 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

As oportunidades são para os cargos:

Médico Pediatra com Área de Atuação em Reumatologia Pediátrica (1);

Médico Endocrinologista Adulto e Pediátrico (1);

Médico Pediatra com Área de Atuação em Nefrologia Pediátrica (2);

Enfermeiro Unidade de Tratamento Intensivo Adulto (1);

Enfermeiro da Qualidade (1);

Enfermeiro – Neonatologista (1);

Enfermeiro – Centro Cirúrgico (1);

Enfermeiro – Nefrologista (4);

Técnico de Enfermagem com Experiência em Uti Adulto (1);

Técnico em Enfermagem com Experiência em Uti Pediátrica (2);

Farmacêutico (2);

Agente de Artes Práticas (3);

Fonoaudiólogo (2);

Fisioterapeuta (3).

INSCRIÇÃO E PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 18 a 19 de maio de 2020, no endereço eletrônico oficial da Sipros. Não haverá taxa de inscrição.

O processo seletivo consistirá com apenas análise documental e curricular e entrevista. A seleção é válido por 02 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso