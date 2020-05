Processo seletivo Fundação Univirr RR 2020 abre vagas para Professores

Edital oferta 10 vagas de nível superior em diversas especialidades; Inscrições até 22 de maio de 2020

A Fundação Universidade Virtual de Roraima faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 10 professores temporários, para atuação em cursos de pré-vestibular e demais cursos livres de extensão.

As oportunidades são para áreas:

Espanhol (1);

Libras (1);

Inglês (1);

Química Pré-Vestibular (1);

Física Pré-Vestibular (1);

História Pré-Vestibular (1);

Biologia Pré-Vestibular (1);

Geografia Pré-Vestibular (1);

Português/Redação Pré-Vestibular (1);

Matemática Pré-Vestibular (1).

De acordo com o edital, as funções exigem graduação na área de atuação, exceto para os cursos de inglês e espanhol, libras e informática. Haverá ainda, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da Fundação. A remuneração oferecida será de R$ 50,00 hora/aula produzida, enquanto que a carga horária semanal seja estabelecida.

INSCRIÇÃO E PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 22 de maio de 2020, no endereço eletrônico oficial da UNIVIRR. Não haverá taxa de inscrição.

O processo seletivo contará com apenas análise curricular mediante comprovação de títulos enviados corretamente pelo candidato no ato da inscrição. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

