Processo seletivo Governo do Estado da Paraíba abre vagas para Médicos

Edital tem 245 vagas em diversas especialidades e salários de até R$ 1.800,00

EDITAL publicado. O Governo do Estado da Paraíba, via Secretaria de Estado da Saúde (SES), Secretaria de Estado da Administração (Sead) e a Escola de Serviço Público (Espep), divulgou a abertura de novos editais de processo seletivo simplificado para preenchimento de 245 vagas em cargos de Médicos para combate a pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus).

As oportunidades serão distribuídas entre as cidades de Pombal (28); Patos (28); Santa Rita (28); João Pessoa (28); Cajazeiras (28); Campina Grande (28); Piancó (28); Patos (14); Sousa (14); Campina Grande (14); Guarabira; Princesa Isabel e para as bases descentralizadas para transporte de pacientes com Covid-19 em João Pessoa (7).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.500,00 a R$ 1.800,00, por jornada de trabalho de 24 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Você Pode Gostar Também:

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59min do dia 18 de maio de 2020, no endereço eletrônico oficial do Portal da Cidadania. Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas prova de títulos (caráter classificatório), prevista para ocorrer entre os dias 19 a 22 de maio de 2020. A seleção é válido por 90 dias, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso