Processo seletivo IDAF ES 2020 abre vagas para cargo de nível superior! Até R$ 5.416,56!

Edital oferta vagas para Agente em Desenvolvimento Agropecuário/Médico Veterinário

EDITAL publicado. O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF ES) divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 10 vagas de nível superior no cargo de Agente em Desenvolvimento Agropecuário/Médico Veterinário. O salário oferecido será de R$ 5.416,56, mais R$ 300,00 de auxílio alimentação.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 8 de maio (a partir das 10h) até às 17h do dia 15 de maio de 2020, no endereço eletrônico do site Sistema de Seleção de Designação Temporária.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas análise de currículo (caráter classificatório e eliminatório). A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso