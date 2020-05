Processo seletivo Prefeitura de Barra do Turvo SP 2020: Salários de até R$ 3.195,37!

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Barra do Turvo divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preencher 10 vagas de níveis médio, técnico e superior.

As oportunidades são para os cargos de Professor de ensino básico (1 vaga), Agente Comunitário de Saúde (7 vagas), Enfermeiro (1 vaga) e Técnica de Enfermagem (1 vaga).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município.Os salários oferecidos variam entre R$ 1.400,00 a R$ 3.195,37, por carga horária de 30 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 20 de maio até o dia 4 de junho de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Aplicativa. O candidato após o preenchimento da ficha de solicitação de inscrição online, o candidato deverá entregar um quilo de alimento não perecível, a título de compensação da taxa de inscrição.

Você Pode Gostar Também:

A entrega do alimento deve ser feita no Setor de Protocolo da Prefeitura do Município de Barra do Turvo, situado na Avenida 21 de março, Nº 304, Centro, Barra do Turvo/SP, no horário das 8h às 11h30 e das 14h às 16h30, em dias úteis, até o dia 05 de junho de 2020.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com prova objetiva (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 21 de junho de 2020.

Informações do concurso