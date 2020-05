Processo seletivo Prefeitura de Barras PI 2020: Último dia de inscrição! Até R$10mil

No Estado do Piauí, a Prefeitura Municipal de Barras encerra inscrições nesta quarta-feira, 27 de maio de 2020. O edital de processo seletivo simplificado tem por objetivo preencher 18 vagas em todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio/ técnico, superior) para combate ao Covid-19 (novo Coronavírus).

As oportunidades são para os cargos de Técnico em Enfermagem (3 vagas); Enfermeiro (6 vagas); Médico (6) e Auxiliar de Serviços Gerais (3 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 10.720,00, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 18h do dia 27 de maio de 2020, via envio da ficha de inscrição (anexo I do edital), currículo e títulos, para o endereço de e-mail [email protected] Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas análise curricular, onde serão avaliados nível de escolaridade, experiencia acumulada, cursos técnicos, profissionalizantes e extracurriculares, competências e habilidades.

A seleção é válido por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso