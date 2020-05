Processo seletivo Prefeitura de Campo Novo do Parecis MT 2020: EDITAL e Inscrição!

No Estado do Mato Grosso, a Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 14 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Ajudante de Serviços Gerais (1 vaga); Cozinheira (1 vaga); Especialista em Saúde – Psicólogo (1 vaga); Professor (1 vaga); Instrutor de Artesanato (4 vagas); Operador de Programas Sociais (2 vagas); e Orientador Social (4 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.465,00 a R$ 4.606,26, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 06 de maio (a partir das 07h) até às 17h do dia 19 de maio de 2020, presencialmente, na sala dos conselhos, localizada na Avenida Mato Grosso, Nº 206.

PROVAS

O processo seletivo contará com apenas qualificação profissional e a experiencia profissional. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso