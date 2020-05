Processo seletivo Prefeitura de Guajará Mirim RO 2020: Salários de até R$ 6.292,00!

No Estado de Rondônia, a Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 38 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Bioquímico (1); Nutricionista (1); Psicólogo (1); Dentista (2); Técnico de Saúde Bucal (2); Agente de Endemias (3); Cozinheiro (1); Agente de Limpeza (1); Médico Clínico Geral (13); Terapeuta Ocupacional (1); Enfermeiro (2); Técnico em Enfermagem (4); Farmacêutico (3); e Fiscal de Tributos (3). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 6.292,00, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 13h do dia 8 de maio de 2020, no endereço eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim. Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas prova de títulos (caráter classificatório e eliminatório), que serão entregues via internet conforme documentos solicitados no edital.

A seleção é válido por 03 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso