Processo seletivo Prefeitura de Guaratinguetá SP 2020: EDITAL e Inscrição!

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Guaratinguetá faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 32 vagas em cargos de níveis médio/técnico e superior na Secretaria Municipal de Saúde.

As oportunidades são para os cargos de Fisioterapeuta (2); Escriturário (2); Médico clínico geral (8); Técnico em enfermagem (10) e Enfermeiro (10). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.676,05 a R$ 2.793,42, por carga horária de 12 horas semanais.

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 26 de maio de 2020, no endereço eletrônico oficial da Prefeitura Municipal. Não haverá taxa de inscrição.

O processo seletivo consistirá com apenas análise da documentação anexada no ato da inscrição, bem como da experiência profissional. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES

Você Pode Gostar Também:

ENFERMEIRO: Presta assistência aos pacientes em âmbito pré hospitalar/hospitalar, ambulatorial e domiciliar. Realiza consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo, conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal o do distrito federal.

ESCRITURÁRIO: Desenvolver serviços de apoio administrativo, conforme a área de atuação, visando o atendimento das rotinas e sistemas estabelecidos, bem como auxiliar no planejamento, organização e análise das atividades administrativas em geral.

FISIOTERAPEUTA: Atendem pacientes e clientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia, terapia ocupacional e ortoptia. Habilitam pacientes e clientes; realizam diagnósticos específicos; analisam condições dos pacientes e clientes. Orientam pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis; avaliam baixa visão; ministram testes e tratamentos ortópticos no paciente. Desenvolvem programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; exercem atividades técnico-científicas; administram recursos humanos, materiais e financeiros e executam atividades administrativas.

MÉDICO: Realizam consultas e atendimentos médicos, tratam pacientes, implementam ações para promoção da saúde coordenam programas e serviços em saúde.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM: Presta assistência aos pacientes em âmbito pré-hospitalar/ hospitalar, ambulatorial e domiciliar. Desempenham atividades técnicas de enfermagem nas famílias, em estabelecimentos de assistência médica, prestam assistência ao paciente atuando sob supervisão de enfermeiro, organizam ambiente de trabalho. Realizam registros e elaboram relatórios técnicos, comunica-se com pacientes e familiares e com a equipe de saúde.

Informações do concurso