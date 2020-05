Processo seletivo Prefeitura de Monte Santo de Minas MG 2020: Agente de Saúde

Localizado a 423 km da capital Belo Horizonte/MG, a Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 36 vagas para o cargo de Agente Comunitário de Saúde.

De acordo com edital, a função exige o ensino médio completo e os candidatos de devem morar próximo ao local de atuação. O salário oferecido será de R$ 1.400,00, mais R$ 110,00 a a R$ 275,11 de auxílio-alimentação, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 13 de julho (a partir das 10h) até às 21h do dia 14 de agosto de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora IMAM Concursos. A taxa de inscrição está fixada em R$ 65,00.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, sistema único de saúde/ saúde pública, informática e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas em data prevista para os dias 17 e 18 de outubro de 2020.

A seleção é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

ATRIBUIÇÕES

RESUMO:

I – Conhecer as realidades das famílias pelas quais são responsáveis, com ênfase nas suas características sociais, econômicas,

culturais, demográficas e epidemiológica;

II – Identificar os problemas de saúde e situações de risco mais comuns onde aquela população está exposta;

III – Promover a interação e integração com todas as ações executadas pelo Programa de Saúde da Família – PSF com os demais

integrantes da unidade;

IV – Elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento dos problemas de saúde e fatores que

colocam em risco à saúde;

V – Executar, de acordo com a sua atribuição profissional, os procedimentos de vigilância epidemiológica, nas diferentes fases do

ciclo da vida;

VI – Valorizar a relação com o usuário e com a família, para a criação de vínculo de confiança, de afeto de respeito;

VII – Resolver 85% dos problemas de saúde bucal no nível de atenção básica;

VIII – Garantir acesso a continuidade do tratamento dentro de um sistema de referência e contra-referência para os casos de maior

complexidade;

IX – Prestar a assistência integral à população adscrita, respondendo à demanda de forma contínua e racionalizada;

X – Coordenar, participar de e/ou organizar grupos de educação para saúde;

XI – Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e informais existentes na comunidade para o

enfrentamento dos problemas identificados;

XII – Fomentar a participação popular, discutindo com a comunidade conceitos de cidadania, de direito à saúde e suas bases legais;

XIII – Incentivar a formação e/ou participação ativa da comunidade nos conselhos locais de saúde e no Conselho Municipal de

Saúde;

XIV – Auxiliar na implantação do Cartão Nacional de Saúde;

XV – Executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária, no âmbito de sua competência;

XVI – Participar das atividades de grupos de controle de patologias como hipertensos, diabéticos, de saúde mental, e outros;

XVII – Executar ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso;

XVIII – Realizar as atividades correspondentes às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica, definidas na NOAS/2001, no

âmbito da competência de cada profissional;

XIV – Participar da realização do cadastramento das famílias.

