Processo seletivo Prefeitura de Nova Luzitânia SP 2020 abre novos EDITAIS

No Estado de São Paulo, a Prefeitura Municipal de Nova Luzitânia anuncia a abertura de novos editais de processo seletivo simplificado para preenchimento de vagas em cargos de nível superior incompleto e superior.

As oportunidades são para os cargos:

EDITAL nº 001/2020: Professor de Educação Básica/Espanhol e PEB II – Professor de Educação Básica/Inglês;

EDITAL nº 002/2020: Farmácia, Pedagogia, História, Geografia, Letras, Biologia, Arte, Matemática, Estagiário de Direito, Administração, Ciências Contábeis, Filosofia, Sociologia, Ciências, Física e Química.

Conforme o documento publicado, as vagas ofertadas são para formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 525,23 ou R$ 612,77 ou R$ 16,68 hora/aula, por carga horária de 06 a 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 22h do dia 17 de maio de 2020, no endereço eletrônico do site da Prefeitura Municipal de Nova Luzitânia. O valor da inscrição está fixado em R$ 50,00 para o edital nº 001/2020; e para o edital nº 002/2020, a inscrições serão gratuitas.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa e/ ou matemática conhecimentos gerais/ atualidades e conhecimentos específicos.

As avaliações serão aplicadas em data prevista para o dia 07 de junho de 2020, na Escola Municipal José Augusto Gama de Souza, localizado na Rua Ernesto Cavalin, Nº 1617.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso