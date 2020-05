Processo seletivo Prefeitura Municipal de Sacramento MG 2020: EDITAL e Inscrição!

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Sacramento divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 13 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar Administrativo – Cras – Equipe Volante (1); Auxiliar Administrativo – Creas (1); Advogado – Creas (1); Agente de Combate Às Endemias; Assistente Social – Cras (1); Assistente Social – Cras – Equipe Volante (1); Enfermeiro – Psf; Orientador Social – Scfv – Adolescentes de 15 a 17 Anos – Projovem Adolescente; Orientador Social – Scfv – Crianças e Adolescentes de 06 a 15 Anos; Orientador Social – Scfv – Idosos; Psicólogo – Cras (1); Assistente Social – Creas (1); Assistente Social – Psf; Auxiliar Administrativo – Cras (1); Psicólogo – Cras – Equipe Volante (1); Psicólogo – Creas (1); Auxiliar de Enfermagem – Psf; Auxiliar de Serviços Gerais – Cras (1); Auxiliar de Serviços Gerais – Cras – Equipe Volante (1); Auxiliar de Serviços Gerais – Creas (1); e Técnico em Nutrição.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.053,53 a R$ 3.883,74, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 25 de maio (a partir das 09h) até as 23h59 do dia 31 de maio de 2020, no site oficial da Exame Auditores & Consultores.

PROVAS

O processo seletivo contará com prova objetiva (para todos) com questões de língua portuguesa, raciocínio lógico, informática, conhecimentos gerais e específicos.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso