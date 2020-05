Processo seletivo Prefeitura Municipal de Tijucas SC 2020: Último dia de inscrição!

Edital tem 04 vagas de nível médio Secretaria Municipal de Saúde

A Prefeitura Municipal de Tijucas SC encerra inscrições hoje, 30 de abril de 2020. O processo seletivo simplificado visa o preenchimento de 04 vagas no cargo de Agente de Combate às Endemias, função que exige o ensino fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ´´categoria AB“. O salário oferecido será no valor de R$ 1.406,14, por carga horária de 40h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 29 e 30 de abril de 2020, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Avenida Hercílio Luz, Nº 688, Centro, no horário das 8h às 12h.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas avaliação na prova de cursos na área da saúde, mediante os documentos entregues no ato da inscrição. A seleção é válido por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso