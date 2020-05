Processo seletivo Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro RJ 2020: Médicos

A Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro RJ abriu um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 41 vagas em cargos de nível superior na Área da Saúde.

As oportunidades são para Médicos nas seguintes especialidades: Pediatria – sala de parto (2); Geriatria (1); Cardiologia (1); Psiquiatria (2); Obstetrícia (4); Clínico (9); Pediatria (3); Infectologia (2); Intensivista Adulto (11); Neurocirurgia (1); Anestesiologia (3); Cirurgia pediátrica (1); e Radiologia (1).

As lotações serão nos Hospitais de Maternidades Alexander Fleming, Fernando Magalhães e Herculano Pinheiro, nos Hospitais Municipais Barata Ribeiro, Miguel Couto, Salgado Filho e Souza Aguiar, Francisco da Silva Telles, Lourenço Jorge, Jesus, Piedade, Lima Barreto e nos Caps Clarice Lispector.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 2.323,49 a R$ 7.918,03.

INSCRIÇÃO E PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 05 de maio de 2020 no endereço eletrônico, via preenchimento de formulário eletrônico de inscrição. O processo seletivo contará com apenas análise de currículo, mediante observância dos critérios de pontuação elencados no edital.

A seleção é válido por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

