Processo seletivo SAD/ SES do Mato Grosso do Sul 2020 tem inscrições até hoje, 27

Edital tem 31 vagas de nível superior e salários de até R$ 6.639,23

No Estado do Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) e Secretaria de Estado de Saúde (SES), tem inscrições até às 17h de hoje, 27 de maio de 2020. O processo seletivo visa o preenchimento de 31 vagas em cargos de nível superior.

As oportunidades são para cargos de Médico – Clínica Médica (2); Epidemiologista (3); Psicólogo (1); Farmacêutico Bioquímico (7); Médico Veterinário (1); Fisioterapeuta (1); Assistente Social (1); Enfermeiro (12); Biólogo (2); e Biólogo – Entomologia (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 3.412,14 a R$ 6.639,23, por carga horaria de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 17h do dia 27 de maio de 2020, via Portal Estadual de Concursos. O candidato tem que fazer o download do formulário de relação de documentos para avaliação curricular, imprima, preencha, digitalize e envie no endereço de e-mail [email protected], juntamente com os documentos exigidos.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas avaliação curricular (caráter classificatório e eliminatório). A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso