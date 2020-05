Processo seletivo SEED PR 2020 tem inscrições abertas para Professor

Edital tem 30 vagas de nível superior na Secretaria da Educação e do Esporte

A Secretaria da Educação e do Esporte do Estado do Paraná (Seed PR) abriu inscrições de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 30 vagas em cargos de nível superior.

As oportunidades são para os cargos de Professor de Apoio Educacional Especializado (Paee), Professor Guia-Intérprete e Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Tils); Professor; Professor Pedagogo e Professor de Apoio à Comunicação Alternativa (PAC), Professor de Apoio Educacional Especializado (Paee), Professor Guia-Intérprete e Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Tils).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 29 de maio (a partir do dia 29 de maio) até às 17h do dia 05 de junho, mediante preenchimento de formulário online, no site da Seed.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas prova de títulos referentes à escolaridade, aperfeiçoamento profissional e tempo de serviço, conforme disposto nos anexos do edital.

A seleção é válido até 31 de dezembro de 2020, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso