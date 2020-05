Processo seletivo SESP MT 2020: Inscrições abertas na área da saúde! Até R$ 6.230,17

No Estado do Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) abriu inscrições do novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo o preenchimento de 13 vagas em cargos de níveis médio/técnico e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Assistente do Sistema Penitenciário – Técnico em Saúde Bucal (06 vagas) e Profissional de nível superior do Sistema Penitenciário – Odontólogo (07 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 3.088,29 e R$ 6.230,17, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 28 e 29 de maio de 2020, via endereço eletrônico, por meio do envio do requerimento de inscrição (anexo I do edital) e dos documentos, para o endereço de e-mail [email protected] Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas prova de títulos (caráter classificatório e eliminatório); mais investigação social (caráter eliminatório). A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

São requisitos para os cargos:

I. Profissional Nível Superior do Sistema Penitenciário – Perfil: Odontólogo

Diploma de graduação de curso superior em Odontologia reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC);

Registro no Conselho Regional de Odontologia.

Ter no mínimo 21 (vinte e um) anos de idade completos, 50 (cinquenta) anos, no máximo, à data do encerramento das inscrições para o concurso público para o provimento dos cargos.

II. Assistente do Sistema Penitenciário – Perfil: Técnico em Saúde Bucal

Certificado de Conclusão do ensino Médio reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC);

Certificado de Conclusão do Curso de Técnico em Saúde Bucal.

Ter no mínimo 21 (vinte e um) anos de idade completos, 50 (cinquenta) anos, no máximo, à data do encerramento das inscrições para

o concurso público para o provimento dos cargos.

Informações do concurso