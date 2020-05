Processo seletivo UNILA PR 2020 tem um dos seus três EDITAIS retificado

No Estado do Paraná, a Universidade Federal da Integração Latino Americana (UNILA) retifica editais nº (08, 09 e 09/2020) de processo seletivo simplificado para preenchimento de 03 vagas em cargo de Professores Substituto.

Conforme o documento de retificação (retificação I), o processo seletivo (edital nº 10/2020) teve suas inscrições prorrogadas e agora podem ser feitas de 4 a 20 de maio de 2020, via endereço eletrônico oficial da UNILA. Houve alteração também na titulação exigida, que passa a ser de mestrado ou doutorado em Engenharia Civil.

EDITAL nº 08/2020: Ciência Política e Relações Internacionais – Política Externa Brasileira; Relações Interamericanas e Integração Regional na América Latina (1 vaga);

EDITAL nº 09/2020: Interdisciplinar – Sociais e humanidades: Estudos Latino-americanos (1 vaga);

EDITAL nº 10/2020: Engenharias I – Engenharia Civil (1 vaga).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderão se inscrever até o dia 5 de abril de 2020, para os demais editais nº 08 e 09/2020, no endereço eletrônico oficial da UNILA. A taxa de inscrição está no valor de R$ 140,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com apenas análise de currículo e entrevista via videoconferência, de acordo com os critérios estabelecidos no edital. A seleção é válida por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

