Procurando EMPREGO? Saiba como arrumar trabalho no LinkedIn – Notícias Concursos

O LinkedIn é uma rede social fundada em maio de 2003 e é voltada ao mercado de trabalho. Além das conexões que a plataforma permite criar – o network -, ela facilita a procura de vagas conforme a área do interesse do profissional e garante acesso a outros tipos de filtros.

Para você que está a procura de emprego ou que está empregado, mas quer ficar antenado nas oportunidades que podem surgir, estar conectado é indispensável. Mas se engana quem pensa que basta criar um perfil no LinkedIn para garantir uma vaga. Manter as informações corretas e atualizadas é fundamental para quem está em busca de uma nova colocação no mercado.

Confira, abaixo, dicas que podem ajudar você a conseguir um emprego por meio da rede social.

Mantenha seu perfil completo e atualizado

Como sabemos, muitas pessoas usam o LinkedIn em busca de novas oportunidades de emprego Por isso, é importante preencher todos os campos de informações que a rede social oferece.

Basicamente, o LinkedIn é uma rede social que inspira o networking e o relacionamento. A partir do momento que usamos a rede, entendemos que está tudo bem adicionar pessoas do seu segmento, enviar mensagens e trocar ideias profissionais. A ferramenta tem esse objetivo mesmo.

Comportamento na rede

Os selecionadores e profissionais de treinamento de pessoas, além de verem se o candidato é aquele ser que o currículo informa, precisam analisar o comportamento nas redes que este usa.

Siga perfis de empresas de seu interesse e participe de grupos

Siga empresas que você gostaria de trabalhar. Com isso, além de ficar por dentro das vagas divulgadas nos perfis, você poderá visualizar funcionários que têm perfil no LinkedIn, conectando-se com eles e informando seu interesse por uma oportunidade.

As empresas estão de olho nos perfis dos seus candidatos nas redes sociais. Então, quer uma dica: tome cuidado com o que anda postando nas redes sociais, sobretudo no LinkedIn. Boa sorte!

Carrefour abre 950 vagas no Brasil

O Grupo Carrefour abriu oportunidades em meio à pandemia. De acordo com o portal InfoJobs, estão abertas 950 novas vagas de emprego no Brasil. As oportunidades estão distribuídas em diversos cargos para lotação pelas unidades em todo o país.

O Grupo Carrefour abre 950 vagas de emprego

Vendedor de Eletro

Operador de Hipermercado

Empacotador

Vendedor Eletro

Gerenciador Peixaria

Balconista de Açougue

Operador de Caixa

Gerenciador Caixa Central

Analista

Farmacêutico

Açougueiro

Líder de Mercearia

Auxiliar de Manutenção

Gerente Operações I

Analista de Abastecimento PL

Conferente

Agente Fiscalização

Operador de Caixa

Os interessados em concorrer a uma das vagas podem manifestar o interesse acessando o site de recrutamento, selecionar a vaga desejada e cadastrar o currículo. Para aumentar as chances de conquista da vaga, recomenda-se realizar a inscrição o quanto antes, uma vez que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

