Promessa da base colorada tem novo contrato e vira verdadeiro “cheque em branco”

Integrante do grupo campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior no início do ano, João Victor está de contrato novo com o Internacional. Com apenas 18 anos, ele é considerado um verdadeiro “cheque em branco” pela direção. E os motivos, como salienta o Uol Esporte, são vários

.

Com histórico de goleador nas categorias de base, ele se encontra há um bom tempo no radar do futebol profissional. A ideia, diante deste cenário, é que possa começar a ganhar chances na equipe de cima a partir da próxima temporada. E é só a partir disso que se pretende escutar eventuais propostas de transferência.

Aliás, este é um capítulo à parte na relação entre clube e jogador. O Colorado possui 100% dos direitos de João Victor. Ou seja, havendo uma negociação, ficará com todo o dinheiro. O vínculo, recentemente assinado, tem validade até 2023 e multa rescisória de nada menos que 60 milhões de euros (R$ 377 milhões na cotação atual). Em 2016, antes de se lesionar e perder ritmo, o atacante chegou a fazer 41 gols em 35 jogos pelo time sub-15 do Inter. Se repetir isso no time principal, o “cheque em branco” tem tudo para virar uma realidade.

