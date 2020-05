Promessa holandesa de 19 anos desperta atenção do Real Madrid

Jogadores de futebol estão cada vez mais caros e isso é fato. Não importa como o mercado da bola esteja, mesmo enfrentando os impactos da crise causada pelo coronavírus. Os clubes almejam ter mais peças renomadas e que mostrem habilidade com seus feitos. Dessa vez, a briga entre as superpotências Barcelona e Real Madrid é para ter uma nova joia na equipe. Uma joia chamada Xavier Mbuyamba.

Atualmente, o holandês de 18 anos joga no Barcelona Juvenil A, mas já chamou a atenção do rival do Barça, o Real Madrid. Mbuyamba chegou à equipe catalã na última temporada, mas pode sair no próximo verão.

Holland U19 v Mexico U19 -U19 Men

Segundo especulações da revista holandesa Voetbal International, o garoto não tem certeza da instabilidade institucional do Camp Nou. O agente do jogador, Carlos Barrios, acha que, se um jogador de futebol como Ansu Fati, que já explodiu, Mbuyamba também tem chance de subir ao time profissional.

O jovem holandês possui grande desempenho, além de jogo aéreo e uma saída de bola sofisticada. O atleta chamou a atenção de grandes clubes, incluindo o Real Madrid. Barrios garantiu que o clube merengue, Juventus e Chelsea ‘levam o crescimento do atleta a sério’, fazendo crítica à administração da equipe juvenil do Barcelona A e ao desenvolvimento de seus jogadores.