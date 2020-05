PSG desiste de Lautaro, alvo do Barcelona, e mira outro argentino ‘badalado’

Com 16 gols e quatro assistências em 31 partidas disputadas na temporada, Lautaro Martínez é um dos jovens talentos que vem agitando o Velho Continente. A Inter de Milão, que fechou sua contratação junto ao Racing (ARG) em meados de 2018, não planeja negociar o argentino na próxima janela de verão, mas sabe que será difícil segurar o crescente assédio das grandes potências.

Para ‘alívio’ dos dirigentes italianos, um dos clubes que monitorava o talentoso atacante parece ter redirecionado seu foco de mercado: o Paris Saint-Germain. De acordo com o jornal ‘L’Équipe’, o time da capital francesa optou por investir em um camisa 9 clássico, já que Edinson Cavani está em fim de contrato e não terá seu vínculo renovado, já buscando uma nova casa para 2020/21.

Curiosamente, o nome apontado como prioridade nos bastidores do Paris é o de Mauro Icardi, que atualmente integra o elenco francês via empréstimo, mas pertence à própria Inter de Milão. Como destaca o UOL Esportes, o centroavante argentino não conta com o mesmo prestígio de seu compatriota nos bastidores do time nerazzurri, que deseja capitalizar com sua negociação definitiva o quanto antes. A esperança dos italianos é que o PSG exerça a cláusula de compra optativa estabelecida no contrato de empréstimo, no valor de 70 milhões de euros.

O preço é considerado alto aos olhos dos dirigentes parisienses, especialmente no contexto da crise do coronavírus, o que leva a alta cúpula do clube francês a buscar outros arranjos possíveis para sacramentar a manutenção do atacante. Fazer uma composição com jogadores inclusos pode ser uma alternativa que agrade a Inter de Milão.

