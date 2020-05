PSG pode investir mais de R$ 400 milhões em Cristiano Ronaldo, diz jornal

Alternativa? Com possibilidades de perder Neymar para o Barcelona e Kylian Mbappé para o Real Madrid na próxima janela de transferências, o bilionário Paris Saint-Germain pode voltar suas fichas para o craque Cristiano Ronaldo. O clube francês, inclusive, já sabe do valor definido pela Juventus.

De acordo com informações do La Gazzetta Dello Sport e do Calciomercato, o gigante italiano liberaria o camisa 7 por valor entre 60 e 70 milhões de euros (R$ 363,63 e R$ 424,24 milhões na cotação atual). CR7 tem contrato com a Velha Senhora até junho de 2022 e pretende cumprir com o compromisso.

O craque português chegou à Itália em 2018, vindo do Real Madrid, por mais de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 450 milhões na época). Na atual temporada (2019/2020) europeia, Cristiano Ronaldo disputou 35 partidas, marcou 25 gols e deu 4 assistências.

