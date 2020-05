Pyong Lee mostra Jake dando risada e ex-BBB’s se encantam

Com o fim do BBB20, Pyong Lee, que sempre comentava sobre o reality show, após sua saída da casa, está focado em ser o melhor pai do mundo para Jake e, no último domingo (3), resolveu alegrar o dia dos fãs em meio à quarentena.



Ele publicou em suas redes sociais um vídeo de uma brincadeira com Jake, fazendo o filho dar uma risada que o surpreendeu.



“A gargalhada mais gostosa que você verá hoje. Fiz uma brincadeira simples com o Jake e ele gargalhou mais do que qualquer outra vez na vida (em 2 meses e meio rs). Que nesses dias desafiadores que estamos passando, possamos nos alegrar com as pequenas coisas da vida”, escreveu na legenda do vídeo.



Nos comentários, muitos ex-participantes do BBB20 não se contiveram.



“Mo zezuis”, disse Flayslane.



“Ai meu Deus”, escreveu Rafa Kalimann.



“Lindos! Que Deus ilumine sua família”, elogiou Thelma.



“Morriiiii”, disse Ivy, com alguns emojis.



“Ele é lindo demais”, disse Gui Napolitano.



“Aiiii”, afirmou Gabi Martins com uma figurinha de coração.