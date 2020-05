Quais ex-BBB’s cairiam ‘como uma luva’ na nova A Fazenda

Com o fim do BBB20, os olhos dos fãs de reality show já se voltaram para A Fazenda, que ainda não tem uma data de estreia definida, com a previsão sendo para o mês de setembro deste ano.



Porém, como a própria produção do reality da Record TV já fez em outras oportunidades, esta edição do BBB20, com certeza, teria bons nomes que poderiam acrescentar – e muito – para o elenco do programa.



Mesmo que a pandemia do coronavírus faça a data da estreia de A Fazenda ser incerta, o OFuxico resolveu dar uma “mãozinha” para a produção do reality show (mesmo sem eles pedirem alguma coisa) de alguns personagens que renderiam o famoso “combo de sucesso” dos realities show: entretenimento e audiência.



Confira!



Felipe Prior







Fora da casa, o ex-BBB vem enfrentando alguns problemas judicialmente, já que foi acusado de assédio por algumas mulheres. Porém, como o assunto aqui é o que ele fez dentro do reality show, Prior seria um grande nome. Estrategista e explosivo, ele movimentou o BBB20 e ainda fez com que o reality show entrasse no Guinness Records pelo fato de seu Paredão contra Manu e Mari Gonzalez ter mais de 1,5 bilhão de votos. Ele ainda foi o nome mais comentado no Twitter durante toda a edição. Com certeza, é um grande nome.



Mari Gonzalez







E já que ela esteve presente no maior paredão da história dos realities shows, vamos falar dela: Mari Gonzalez. Fala a verdade, bem que a Mari poderia ter sido a temporada toda, o que ela foi no final de sua trajetória, não é mesmo? Divertida, alegre, animadora de festa, Mari desabrochou no final, mas já era tarde para ganhar popularidade com o público. Essa seria uma possibilidade de ela “alongar” essa Mari que vimos algumas semanas dela ser eliminada, né?



Gabi







Gabi Martins é outro nome que poderia render bastante para A Fazenda. Cantora sertaneja, ela teria tudo a ver com o cenário do reality show. Na hora da cantoria, ela daria um show à parte, assim como fez no BBB. E, quando ela tivesse alguma decepção amorosa ou do jogo em si, Gabi poderia desabafar com os vários animais que os confinados têm que cuidar. Alô, Pitchulo, perdeu playboy!



Hadson







Tem algum participante que saiu, teoricamente, cedo do jogo e continuou sendo comentado quando o assunto era BBB até o final do jogo? Com certeza, essa pessoa seria o Hadson ou Hadybala para os mais íntimos. Hadson seguia a linha “falem bem ou falem mal, mas falem de mim”. Ele foi um dos “organizadores” do plano de sedução contra as mulheres do BBB20, discutiu com Manu Gavassi, a chamou de enfeite de pódio, continuou provocando a sister assim que saiu da casa, foi citado em conversas de Prior, Babu e até de Manu, enquanto já estava fora… ufa! Ou seja, Hadybala seria um personagem que agitaria a casa.



Daniel







“Xeeeeente, mas por que o Daniel está nessa lista?”. Calma, eu sei que ele teve a segunda maior rejeição dos paredões nesta edição do BBB20, mas também fomos nós que o tiramos da Casa de Vidro para entrar na casa do Big Brother Brasil. Quem sabe, em uma casa onde não se perde estalecas, se entra ao mesmo tempo que todo mundo e não se tenha informações externas antes, Daniel não possa ser a pessoa divertida que colocamos dentro do BBB20? Esta seria uma grande oportunidade para ele. Ah, Daniel, na Fazenda, eles não perdem estalecas, mas ficam sem gás encanado, sem água… cuidado!



Gizelly







O apelido dela era furacão. Só por isso, você já pensa que valeria a pena ter Gizelly dentro de A Fazenda. Mas não é só isso não. A advogada era onipresente no BBB20 e, com certeza, seria no reality show da Record TV. Ela protagonizou o primeiro beijo com Prior, esteve no Quarto Branco, esteve em discussões com Prior, Flayslane e Victor Hugo, se esbaldava nas festas, foi Líder, chorou e causou um alvoroço no público ao parecer estar apaixonada por Marcela, ou seja, era uma pessoa bem intensa e os realities shows precisam de pessoas assim.



Pyong







Sammy e Jake, me perdoem, mas Pyong Lee é o sonho de qualquer produção de reality show. Uma pessoa que jogue com inteligência, de um modo limpo e que tem aquela persuasão nas pessoas, principalmente, com relação aos votos, é muito importante para a dinâmica de um jogo como esse. Além disso, seria mais uma oportunidade para Pyong mostrar o seu trabalho com hipnose e todo o bem que ela pode oferecer às pessoas com depressão, entre outros problemas de saúde. Sem falar que, vamos ser sinceros, o Pyong nunca saiu do BBB20, pois ele foi eliminado e, mesmo assim, não parava de comentar aqui fora. Deve estar doido para mais um reality show, hein?



Menção honrosa: Rafael Portugal







Esse aqui nem é um ex-BBB, mas o público adorou tanto ele no quadro do CAT BBB, que ele merece estar na nossa lista. Aliás, se ele entrasse em A Fazenda, imagina como ia ser com aquele público que falava: “Eu amo o Rafael Portugal, dá o prêmio para ele”? Era ele entrar na casa e já dar o prêmio para o humorista. Ele teve um humor inteligente e que parecia fazer exatamente o que o público queria e não podia, algo que conquistou a todos. Ele provavelmente não entraria no reality show, até porque a Globo pensa em contratá-lo em definitivo, mas ele merece essa “menção honrosa” na nossa listinha por todo o trabalho que fez.



