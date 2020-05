Quais são os elementos ou requisitos dos atos administrativos e qual a importância deles para o Estado Democrático de Direito?

Os elementos ou requisitos dos atos administrativos é um tema recorrente em concursos públicos, quais sejam, competência, motivo, finalidade, objeto e forma.

ATO ADMINISTRATIVO: É toda manifestação unilateral de vontade da administração pública que, tenha por fim resguardar, adquirir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si própria.

Os elementos ou requisitos dos atos administrativos são os pressupostos de validade de um ato administrativo.

COMPETÊNCIA ->. Esse elemento deverá estar previsto em LEI, e será através dele que os agentes irão exercer sua atividade de forma legitima.

Obrigatória (não há escolha nesse caso)

Irrenunciável

Intransferível

Imodificável (não há modificação)

Imprescritível (não prescreve)

Apesar de irrenunciável e intransferível, poderá ser delegada, ou seja, transferida de um agente para outro.

OBS: O ART. 13 da LEI 9.784/99, prevê as hipóteses que impedem a delegação, sendo elas, a edição de atos de caráter normativo, as decisões de recursos administrativos, e matérias de competência exclusiva.

O ato praticado por agente incompetente é inválido por lhe faltar um elemento necessário à sua validade.

MOTIVO ->. Por esse elemento teremos as razões de fato ou de direito que impõem ou autorizam a prática dos atos administrativos.

De acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes, o administrador fica vinculado aos motivos concernentes a prática do ato, sendo necessário demonstrar a sua ocorrência, mesmo que não esteja obrigado a esclarece-los.

Quando o motivo não for exigido para a criação do ato, fica o agente com a faculdade discricionária de praticá-lo sem motivação.

FINALIDADE ->. Neste elemento temos o objetivo que a prática do ato almeja atingir. Sendo dividido em finalidade geral, buscando a satisfação do interesse público, e, a finalidade específica, que será a finalidade imposta na lei.

Caso a finalidade seja descumprida, o ato será ilegal, e, o agente responderá por desvio de poder.

OBJETO ->. Esse elemento é o conteúdo material do ato administrativo, correspondendo ao efeito imediato que o ato irá produzir. Devendo o objeto ser licito, possível e determinado.

Por esse elemento, a Administração manifesta seu poder e sua vontade ou apenas atesta situações já existentes.

FORMA ->. A forma é a maneira regrada como o ato se manifesta, e, como regra, os atos administrativos deverão adotar a forma escrita. É o elemento que irá dar vida ao ato administrativo.

Há exceções, como os atos verbais, sinais luminosos, placas de trânsito, entre outros.

ELEMENTOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ——–> COMO FIMO

Importante ressaltar, que a COMPETÊNCIA, FINALIDADE E FORMA, são elementos vinculados, ou seja, não geram margem de escolha para o administrador.

Mas há uma controvérsia nesse sentido, tendo em vista, que há autores que reconhecem que a FORMA deverá ser vinculada, mas a doutrina moderna entende que será um elemento discricionário, pois, encontra amparo legal, vide ART. 22 da LEI 9.784/99.

Já o MOTIVO e o OBJETO podem se apresentar de modo vinculado ou discricionário, se a lei assim estabelecer. Sendo que no caso do MOTIVO, se for discricionário, não precisará ser declarado, por exemplo, exoneração de servidor de cargo em comissão. Mas também terá exceções à regra, quando o ato for de caráter punitivo ou onerar a Administração Pública.

Conclui-se, que os atos administrativos são os atos jurídicos que concretizam o exercício da função administrativa do Estado constituindo, suspendendo, revogando, e, ou modificando situações jurídicas.