Quais seriam os 10 finalistas se a FIFA não cancelasse o prêmio “The Best” deste ano? Nós pensamos para você

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus e suspensão de mais de dois meses do calendário do futebol mundial, a FIFA decidiu cancelar a cerimônia de entrega do “The Best” de 2020 – prevista para o dia 21 de setembro. A entidade ainda não estabeleceu se vai premiar os ‘melhores do mundo na temporada’ de alguma outra forma ou se o ano vai passar em branco.

De todo modo, há jogadores que se sobressaíram em relação aos demais na temporada 2019/2020 e, nós, do 90min Brasil, decidimos elencar quais seriam os 10 melhores do planeta se a FIFA não tivesse cancelado o “The Best”. Confira o ranking abaixo!

10. Ciro Immobile (Lazio) AS Roma v SS Lazio – TIM Cup Immobile, o “Chuteira de Ouro” da Europa no momento, poderia estar mais acima no ranking, no entanto, pesando algumas atuações e nível dos adversários, ele acabou fechando o top-10, mas com muito mérito e reconhecimento. Na temporada, o goleador disputou 33 partidas, fez 30 gols e ainda deu 7 assistências – participação direta: 37 gols.

9. Virgil van Dijk (Liverpool) FC Bayern Muenchen v Liverpool – UEFA Champions League Round of 16: Second Leg Van Dijk explodiu há pouco tempo – duas, três temporadas – e já se mostra como um dos grandes zagueiros do século. No ano (2019/2020), o holandês de 28 anos participou de 41 partidas e, apesar de não ser o seu principal objetivo, teve participação direta em seis gols (4 tentos e 2 assistências). Porém, o que o coloca no top-10 melhores do planeta é a sua assustadora capacidade defensiva.

8. Alisson (Liverpool) Liverpool FC v Manchester United – Premier League Paredão! Alisson mostra em cada partida com o Liverpool ser um dos melhores jogadores do mundo e forte candidato ao posto de melhor goleiro do planeta. Em 28 partidas disputadas na temporada, o camisa 1 sofreu apenas 17 gols e ficou 14 jogos sem ser vazado.

7. Kevin De Bruyne (Manchester City) West Ham United v Manchester City – Premier League Diferenciado, De Bruyne é um dos grandes meio-campistas dos últimos ano. Os dados comprovam que o belga pensa na armação e criação de jogadas como poucos na atualidade. Na temporada, o camisa 17 disputou 35 partidas, fez 9 gols e deu inacreditáveis 20 assistências – participação direta: 29 gols.

6. Cristiano Ronaldo (Juventus) Juventus v Tottenham Hotspur – 2019 International Champions Cup O homem. A máquina. A besta enjaulada com ódio. Cristiano Ronaldo mostra ano após anos que idade é apenas um “número” e de número o português entende. Na atual temporada, especialmente em 2020, CR7 disputou 32 jogos, marcou 25 gols e deu 4 assistências – participação direta em 29 gols. Vale ressaltar a crescente do robô nas partidas decisivas e ainda os problemas do grupo da Juventus.

5. Sadio Mané (Liverpool) Liverpool FC v West Ham United – Premier League O senegalês Mané tem se consolidado cada vez mais como um dos grandes astros do futebol contemporâneo, com sua velocidade absurda, talento fora da curva e poder de finalização. O craque ainda não chegou ao ‘topo’, mas é possível. Na temporada, o camisa 10 participou de 38 partidas, marcou 18 gols e ainda deu 12 assistências – participação direta em 30 gols.

4. Robert Lewandowski (Bayern de Munique) Tottenham Hotspur v Bayern Muenchen: Group B – UEFA Champions League Ele não perdoa! Monstro, Lewandowski é sinônimo de gol. O polonês é um dos maiores goleadores dos últimos anos e nome certo para levar os torcedores do Bayern de Munique ao delírio. Na temporada, o matador disputou 33 partidas, marcou 39 gols e ainda deu 5 assistências – participação direta em 44 gols.

3. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) Manchester United v Paris Saint-Germain – UEFA Champions League Round of 16: First Leg O francês Mbappé tem sido cada vez mais um dos protagonistas do mundo do futebol, com quebra de recordes e atuações fantásticas. Na temporada, o camisa 7 participou de 33 partidas, marcou 30 gols e deu 17 assistências – 47 participações diretas em gols.

2. Lionel Messi (Barcelona) Barcelona v Real Madrid – La Liga Gênio, Lionel Messi briga no topo para ser o melhor da história do futebol, no entanto, o atual conjunto do Barcelona parece “segurar” o camisa 10 e dificultar para que ele chegue ainda mais longe no ano (2019/2020). De todo modo, em 31 partidas jogadas, ele fez 24 gols e deu 16 assistências, ou seja, participação direta em absurdos 40 gols.