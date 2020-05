Qual Tema da Redação? Quais os maiores Desafios? – Notícias Concursos

Qual será o tema da redação do ENEM esse ano?” Sem sombra de dúvidas esse é o principal questionamento de muitos estudantes, quando iniciam o último ano do ensino médio, ou de candidatos que pleiteiam uma vaga na universidade. No entanto, a realização do ENEM em 2020 ainda é uma incógnita, mesmo com o MEC mantendo o calendário das provas. A pandemia do CORONAVÍRUS acabou provocando uma série de incertezas quanto ao cumprimento de metas, eventos e prazos, porém, isso não é desculpa para não estudar.

A possibilidade da realização de um ENEM virtual em 2020 é uma das alternativas do MEC, mas não é unanimidade entre professores e estudantes, muito pelo contrário, pois tem sido alvo de criticas e objeto de preocupação, já que é nítida a discrepância de acesso a internet e a presença de computadores em escolas e residências no país. Mas isso não significa, que a preocupação com os temas a serem cobrados diminua. Pensando nisso, listamos através de pesquisa com professores de diversas áreas, os temas que poderão estar presentes na sua prova.

Filosofia: Primeiros filósofos; Ética; Natureza do conhecimento.

Sociologia: Desigualdade e estratificação social; Transformações no mundo do trabalho.

Geografia: População; Agricultura; Meio Ambiente; Favelização.

História: Brasil Império; República das Espadas; Era Vargas; Grandes epidemias na história (Peste Negra, Gripe Espanhola, Ébola…)

Redação: Sustentabilidade x Economia; Os desafios do sistema de saúde; Saúde mental no mundo globalizado; Analfabetismo funcional.

Língua portuguesa: Língua e Linguagem e suas funções; Tipologia Textual; Intertextualidade; Figuras de Linguagem.

Inglês: Fake News; Convivência (Temas para texto introdutório); Tempos verbais; Uso de preposições.

Espanhol: Impactos do CORONAVÍRUS no continente europeu (Tema para texto introdutório); Verbos regulares e irregulares; Los pretéritos; Falsos Cognatos.

Biologia: Biologia molecular (Expressão gênica, vírus emergentes…); Surto, Epidemia, Pandemia e Endemia; Biotecnologia.

Física: Termodinâmica; Cinemática; Sistemas e unidades de medida.

Matemática: Porcentagem; Progressão Geométrica; Função Exponencial; Regra de três.

Obeservação: Os temas elencados são apenas projeções, a partir da resposta de professores que já trabalham com preparação para o ENEM, mas que compreendem que o cenário atual de pandemia acaba suscitando uma atenção especial para esses temas.

“Mas esses temas não estão óbvios demais?”

“Ah! Mas esses temas estão muito na cara!”

Na verdade é um “muito na cara” necessário, muitos profissionais que não estavam atentos a essas questões que envolvem a dinâmica gerada pela pandemia, tiveram que centrar suas ações, pesquisas e olhares para essa temática. Nos cursos de genética em especial, os estudos mais recentes estão cada vez mais voltados para entender melhor toda essa situação causada pelo COVID-19, e que com toda certeza trará importantes resultados para o futuro da humanidade.

O ENEM 2020 estará recheado de desafios, não só pela possibilidade de adiamento ou mesmo cancelamento das provas, mas, sobretudo pela necessidade de superação e enfrentamento de algumas barreiras. O movimento anticiência é uma delas, pois tenta tirar a credibilidade da ciência frente a diversas questões essenciais para a vida humana, o conhecimento científico passa a ser questionado de uma forma despudorada, por pessoas que se aproveitam da ignorância de parte da população.

O movimento anticiência se caracteriza principalmente por contestar diversos feitos científicos ao longo da história, ignorando veementemente décadas e séculos dedicados a pesquisa científica. O movimento antivacina é um exemplo dessa prática, adeptos dessa teoria acreditam que algumas vacinas seriam responsáveis por causar autismo nas pessoas, e por isso passam a desacreditar em profissionais que afirmam que a vacina é de longe uma das grandes invenções da humanidade.

Outro movimento forte atualmente, e que contesta ferozmente conceitos estabelecidos pela ciência, é o Terraplanismo, que considera como falsa a esfericidade do planeta Terra, defendo a tese de que nosso planeta seria plano e que o sol giraria em torno da Terra. Essas Ideologias guardam forte relação com um fanatismo e um fundamentalismo, que prega a possibilidade de se destacar na sociedade a partir da defesa de temas polêmicos, mesmo que sejam pautados na inconsistência e na falta de lucidez.

Por que devo me preparar para o ENEM mesmo diante da Pandemia?

• Seus concorrentes estão se preparando;

• O isolamento Social não é empecilho para o estudo;

• Exercitar o conhecimento adquirido melhora o aprendizado;

• Apesar do cenário de pandemia, o governo tem buscado alternativas para a realização da prova;

• O ENEM é a principal forma de ingressar na Universidade;

• Buscar conhecimento em tempo de isolamento social, é fundamental para garantir a saúde mental.

