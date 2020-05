Qual tipo de estudante você é ? Cuidado, você pode estar estudando com a motivação errada!

Tente lembrar da época em que você estava no ensino médio. você era aquele aluno tradicional que só tinha a intenção de passar na prova ou aquele aluno que realmente estudava e passava na prova, pois é, tem diferença nesses dois tipos de alunos, pois enquanto o primeiro nem se quer estuda justamente porque ele simplesmente cola na hora da prova, o segundo até estuda, porém, apenas para passar. Espera ai, há um problema nos dois tipos? Sim, se você respondeu para si mesmo que é se encaixava no perfil do primeiro ou do segundo, tanto faz, pois ambos estão errados. Saiba o por que:

O aluno que só quer passar

Nem preciso explicar muito quais são as características desse tipo de aluno, pois como você já deve ter lembrado de algum colega seu que só tinha esse objetivo a curto prazo: só passar e pronto, ou seja é aquele aluno que ou fica olhando para a cara do professor pensando em coisas aleatórias, ou é aquele aluno bagunceiro, ou o que dorme durante a aula, e logo em seguida o próximo passo desse aluno é tirar foto do caderno ou do quadro, e posteriormente no dia da prova, “colar” a maior parte das questões ( e se não for todas), e infelizmente ele não se importa se está aprendendo ou não, o que importa mesmo é passar de ano, mas o problema que eles não enxergam é esse: esse “método” só vai funcionar a curto prazo, mas a longo, ele sentirá as consequências, pois terá dificuldades quando precisar enfrentar o vestibular e a faculdade. Espera, você foi esse aluno no ensino médio e está na faculdade? Então provavelmente você mudou,e por isso conseguiu entrar na universidade, mas quero chamar sua atenção para um fato nesse próximo tópico:

Você virou o segundo tipo de aluno

Pessoas que tinham o propósito raso de apenas passar sem se importar em aprender os conteúdos do ensino médio, tendem a ter características parecidas na faculdade, apesar de cair na ilusão de que mudou, quando na verdade está cometendo os mesmos erros, porém, de forma sutil. Veja se você se enquadra nesse caso respondendo essas perguntas de forma sincera:

-Você está estudando só para passar?

-Você estuda conteúdos além do que são dados em sala de aula?

-Você busca conhecimentos em outras fontes além das que o seu professor te dar?

-Você se aprofunda nos assuntos que tem dúvida?

-Você busca ler notícias relacionadas às atualidades da sua profissão?

Avalie suas respostas e se atente ao que vou falar agora: você se encaixava no perfil do aluno que só queria tirar notas razoáveis e passar de ano no ensino médio, portanto, você fez progresso agora que está no ensino superior, porquê pelo menos você está estudando agora, mas o problema é que sua intenção continua a mesma: “quero passar nas matérias e ter meu diploma”. Percebeu que você virou o segundo tipo de aluno?

O que fazer?

Acredito que a realidade da maioria das pessoas que entram na faculdade é essa: ou entraram com muito esforço depois de muito estudo para prestar uma prova, ou estão ralando para conseguir pagar as mensalidades, então se você se encaixa em uma dessas situações, faça um favor a si mesmo: não desperdice os seus estudos sendo o mesmo aluno que foi no ensino médio, não desperdice seus potenciais apenas usando seus conhecimentos para as provas. Se as respostas para as perguntas que você viu agora pouco foram um monte de “não”, não se preocupe, em leia em breve o post: ” como se destacar na faculdade”, nele você vai ver dicas para ser um aluno diferenciado da massa.