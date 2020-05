Quanto valiam os elencos dos 5 últimos campeões da Libertadores

Disputar uma Libertadores não é nada fácil. É um trabalho árduo e pesado, seja para o técnico ou para os jogadores. Mas quando um clube consegue esse título, a euforia toma conta e nenhum outro pensamento consegue permear na mente. Com base na avaliação de Transfermarkt, confira os valores de 5 clubes que foram campeões da Libertadores!

5. Atlético Nacional (2016) – 29,7 milhões de euros

A final da Libertadores 2016 foi pautada pelo duelo entre Atlético Nacional, da Colômbia, e Independiente del Valle, do Equador. Foi a primeira vez que a equipe equatoriana chegara a uma final, enquanto o Atlético Nacional tornou-se campeão do torneio pela segunda vez. O vencedor de 2016 teve Victor Ibarbo, Sebastián Pérez e Macnelly Torres como os jogadores mais valiosos da disputa.

4. Grêmio (2017) – 56,8 milhões de euros

O Grêmio levou a melhor na partida contra o Lanús, da Argentina, pela final da Libertadores 2017, e garantiu o tricampeonato do torneio. Naquela época, Luan era considerado o jogador mais caro clube. Em sequência, vinham Pedro Geromel, Lucas Barrios e Kannemann.

3. River Plate (2015) – 105,1 milhões de euros

O River Plate levou a taça Libertadores para casa após vencer o Tigres UNAL, do México, em 2015. Entre os jogadores mais valiosos daquela edição do torneio, estavam Ramiro Funes Mori, Pity Martínez, Emmanuel Mammana y Sebastián Driussi.

2. Flamengo (2019) – 120,1 milhões de euros

Depois de uma virada histórica em cima do River Plate, o Flamengo conquistou a Libertadores 2019 após 38 anos de espera. Não é à toa que o clube carioca possui um elenco de peso e que foi fundamental para a conquista. Gabriel Barbosa, Arrascaeta e Gerson são apenas alguns nomes do que mais brilharam naquele duelo.

1. River Plate (2018) – 143,3 milhões de euros

A final da Libertadores 2018 foi palco do Superclássico do futebol argentino entre Boca Juniors e River Plate. O time comandado por Marcelo Gallardo garantiu mais um troféu para casa após vencer os adversários por 3 a 1 no jogo de volta no Santiago Bernabéu.