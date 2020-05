Quarentena: dicas para aproveitar o tempo,se capacitar e aprender coisas novas

Tudo tem o seu lado bom, e a quarentena também pode ter um: estamos com mais tempo para estudar! Por que não aproveitar então esse tempo livre a mais para fazer aquele tanto de coisa que você não tirou do papel por dar sempre a famosa desculpa de “Não tenho tempo”?

Bom, agora você não tem mais desculpas para dar, pois todos, ou pelo menos a maioria,estão com tempo de sobra em casa em decorrência da pandemia, portanto vou te dar dicas nesse post do que você pode fazer para sair dessa quarentena totalmente diferente da forma que você entrou nela.

Faça cursos livres

Os cursos livres são importantes, não só porque precisamos suprir aquela carga horária extra da faculdade, mas também porque eles são um ótimo aliado quando o assunto é capacitação profissional. O mercado de trabalho está saturado e não tem mais espaço para profissionais desatualizados que apenas conquistaram seu diploma de ensino superior e acham que isso basta para ser um bom profissional. Portanto é muito importante que estejamos em constante aprendizado e uma das ferramentas que nos proporcionam isso são eles, os cursos livres.

Aprenda uma nova língua

É muito satisfatória aquela sensação que temos quando entendemos uma frase de um outro idioma que foi dita na nossa série preferida né? Se você assiste suas séries em inglês ou em qualquer outro idioma para já de fazer apenas isso. Ei, eu disse APENAS, ou seja, continue a assistir suas séries, mas também faça algo realmente produtivo para aprender uma nova língua: sente e estude, com vídeo-aulas e materiais.

Aprenda novos hobbies

Você comprava sempre comidas prontas por falta de tempo para preparar a sua própria refeição? Não tinha tempo para ir pra academia? Pois é, geralmente a rotina das pessoas é tão corrida que nem tempo para as suas necessidades essenciais sobra, mas agora você tem tempo não só para elas mas também para você se explorar.

Isso mesmo, aproveite seu tempo livre para pensar sobre si, lembrar dos seus desejos das coisas que você gostava de fazer e que as deixou de lado por causa da correria dos afazeres diários, explore suas habilidades, descubra novos hobbies, como cozinhar, escrever histórias, costurar. Enfim, corra atrás de saber no que você é bom e se aperfeiçoe, e ao descobrir qual o seu, não use apenas para passar o tempo, mas também para rentabilizá-lo, afinal, o que melhor do que ganhar um dinheirinho extra fazendo o que gosta? Basta apenas descobrir qual o seu hobbie e se capacitar, aprender mais e mais sobre esse ele e pronto, você poderá rentabilizá-lo e sairá da quarentena aprendendo coisas novas.

Explore o mundo do home office

Na maioria das vezes, precisamos passar por alguma dificuldade para sermos forçados a enxergar saídas para os nossos problemas, saídas essas que antes não eram encontradas por falta de pressão. Porém, hoje pressão é o que não falta. Portanto, muitos estão encontrando na internet as soluções para ganhar dinheiro, mas para trabalhar na internet é preciso ter noção de alguns conteúdos e de alguns conceitos, então aproveite seu tempo livre para ficar mais por dentro desse mundo do home office, afinal, é uma área que está em constante crescimento hoje em dia, e olha que os trabalhos pela internet não estão sendo usados como forma de ganhar uma renda extra, na verdade estão sendo uma verdadeira fonte de renda, pois vários deles estão pagando bem, fazendo com que até os que trabalhavam de forma tradicional, migrem para empregos e empreendimentos virtuais.

Agora, você já sabe como aproveitar melhor o seu tempo aprendendo e se capacitando, mas eu tenho certeza que você tem vários amigos reclamando da chatice que a rotina deles se tornou nesse tempo de quarentena, então compartilha esse post para eles, rapidinho vão arrumar o que fazer!