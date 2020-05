Quem aderiu ao saque-aniversário poderá sacar FGTS de R$1.045

A Caixa Econômica Federal (CEF) vai liberar o calendário de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) emergencial nos próximos dias. De acordo com informações do governo federal, o saque de até R$ 1.045,00 (salário mínimo vigente) terá início em 15 de junho. Os trabalhadores poderão fazer o resgate tanto de conta ativa como de conta inativa.

A medida provisória do governo tem o objetivo de que todos os trabalhadores que possuem contas no FGTS recebam o dinheiro, sendo que o valor de R$ 1.045,00 será o total que poderá ser sacado, não por cada conta.

Pelo aplicativo do FGTS o dinheiro poderá ser sacado, ou transferido para qualquer conta bancária, sem nenhum custo para o trabalhador, até o dia 31 de dezembro de 2020. No entanto, para que a medida emergencial entre em vigor, ainda é necessário que seja votada no Congresso Nacional, por esse motivo, o que foi anunciado sobre a nova modalidade pode mudar.

Quem recebe o FGTS emergencial vai receber o saque-aniversário do FGTS?

A resposta é sim. O saque-aniversário não tem relação com o FGTS emergencial, e também o governo anunciou que todos os trabalhadores que possuem conta no fundo poderão sacar.

Confira abaixo o calendário de saques de aniversário:

Nascidos em janeiro e fevereiro – saques de abril a junho de 2020;

Nascidos em março e abril – saques de maio a julho de 2020;

Nascidos em maio e junho – saques de junho a agosto de 2020;

Nascidos em julho – saques de julho a setembro de 2020;

Nascidos em agostos – saques de agosto a outubro de 2020;

Nascidos em setembro – saques de setembro a novembro de 2020;

Nascidos em outubro – saques de outubro a dezembro de 2020;

Nascidos em novembro – saques de novembro de 2020 a janeiro de 2021;

Nascidos em dezembro – saques dezembro de 2020 a fevereiro de 2021.

Saque de R$1.045: Tire suas dúvidas

Quem poderá sacar no FGTS?

Qualquer pessoa que tiver conta, ativa ou inativa.

Qual o valor de saque será liberado?

Até R$ 1.045 por trabalhador, o equivalente a 1 salário mínimo em 2020.

Já existe um calendário de saques? Quando posso sacar?

O calendário oficial do FGTS de R$ 1.045 ainda não foi divulgado. O cronograma ainda não foi liberado. Segundo o texto da medida provisória, caberá à Caixa Econômica Federal definir os critérios e o cronograma dos novos saques. Segundo o banco, a dinâmica vai ser a mesma das demais liberações do FGTS: os saques serão feitos de acordo com o mês de nascimento do trabalhador.

Quantos trabalhadores poderão ser beneficiados com os saques do FGTS?

Todos os 60,8 milhões de trabalhadores que possuem contas no FGTS.

Qual a quantidade de trabalhadores que poderão sacar todo seu recurso?

Segundo o governo, cerca 30,7 milhões de trabalhadores vão poder sacar todo seu recurso no FGTS (50,5% do total). Até 80% das contas serão zeradas com o saque; R$ 16 bilhões serão liberados para 45,5 milhões de trabalhadores que têm até 5 salários mínimos de saldo no FGTS.

Quem tiver mais de uma conta do FGTS poderá retirar mais?

A resposta é não. Essa modalidade de saques é diferente a do saque imediato, que se iniciou em 2019. O total liberado agora é pelo total de contas. Ninguém poderá tirar mais de R$ 1.045, ainda que tenha duas ou três contas com valores superiores a essa quantia.

Veja também: Dois saques do PIS/PASEP são liberados com valor de até R$1.045