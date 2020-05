Quem é o segundo jogador mais valioso da Bundesliga que poucos no Brasil já ouviram falar

Cobiçado, o camisa 29 do Bayer Leverkusen tem sido um dos grandes nomes do futebol tetracampeão mundial e um dos jogadores mais observados do mercado internacional. Atualmente, conforme o Transfermarkt, ele é o segundo atleta mais caro da Bundesliga, ficando atrás apenas do inglês Jadon Sancho, com seu preço estipulado em 81 milhões de euros (R$ 479,88 mi). Porém, quem é Kai Havertz?

A sua estreia no grupo principal foi em 2016, quando tinha apenas 17 anos, em duelo contra o Werder Bremen. À época, o camisa 29 entrou para a história como o atleta mais jovem a estrear na Bundesliga com a camisa do Leverkusen – o recorde foi quebrado a pouco tempo por Florian Wirtz. Hoje, aos 20 anos, Kai Havertz aparece como um dos principais jogadores do time e do país.



Na atual temporada (2019/20), os números seguem positivos, com o camisa 29 marcando 11 vezes e dando 5 passes para gol em 26 confrontos do Leverkusen.