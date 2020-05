Quem foram os craques dos últimos mundiais sub-20?

A Copa do Mundo Sub-20 é um das maiores e mais tradicionais torneios globais de categorias de base. Dominada pelos sul-americanos – Argentina (6) e Brasil (5) são seus maiores campeões -, a competição é uma excelente ferramenta para monitorarmos os jovens talentos em ascensão ao redor do planeta. Por vezes, no entanto, suas grandes estrelas não se consolidam profissionalmente e têm carreiras abaixo das expectativas pós-Mundial. Vamos relembrar quem foram os sete últimos jogadores eleitos ‘Bola de Ouro’ da competição?

Sergio Agüero (2007)

FIFA President Sepp Blatter (L) and FIFA…

O centroavante argentino, que à época defendia o Atlético de Madrid, fez a ‘trinca’ na competição: maior artilheiro (6 gols), Bola de Ouro e campeão.

Dominic Adiyiah (2009)

Ghana’s Dominic Adiyiah celebrates after

Superando os prognósticos, a seleção de Gana sagrou-se grande campeã do Mundial Sub-20 de 2009. O grande responsável pela conquista inédita foi o atacante Adiyiah, autor de oito gols.

Henrique Almeida (2011)

Brazil’s player Henrique Almeida celebra

O último título da Canarinho na categoria data de 2011, geração que contou com Coutinho, Dudu, Casemiro e Henrique Almeida. O camisa 19 foi o artilheiro (5 gols) e o Bola de Ouro do torneio.

Paul Pogba (2013)

FBL-WC2013-U20-FRA-UZB

Apesar de ser um berço de craques, a França só veio a conquistar seu primeiro Mundial Sub-20 em 2013, liderada pelo talento do volante e capitão, Paul Pogba.

Adama Traoré (2015)

Senegal v Mali: Third Place Play-off – FIFA U-20 World Cup New Zealand 2015

Geralmente o craque do torneio costuma vir do time campeão, mas não em 2015: Sérvia e Brasil fizeram a final, com os europeus levando a melhor. Mas o grande destaque individual da competição foi o meia Adama Traoré, de Mali, que ficou com a medalha de bronze.

Dominic Solanke (2017)

FBL-U20-WC-2017-ITA-ENG

Revelado pelo Chelsea, o atacante e camisa 10 foi o grande nome da primeira conquista de Mundial Sub-20 pela Inglaterra. Três anos antes, ele já havia sido campeão europeu sub-17 com a seleção.

Lee Kang-in (2019)

Ukraine v Korea Republic: Final – 2019 FIFA U-20 World Cup

A edição mais recente do Mundial Sub-20 teve uma final bastante inesperada e totalmente inédita, com Coréia do Sul e Ucrânia disputando o título. Os europeus levaram a melhor, mas o Bola de Ouro acabou sendo o camisa 10 asiático, Lee Kang-in, que atualmente defende o Valencia.