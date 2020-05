Quiz: Que cantora famosa é você na quarentena?

Tá de bobeira nesta quarentena, meu bem? Vem se divertir com o quiz do OFuxico e descubra qual cantora famosa você seria na quarentena. Você é agitada, mais pacata, gosta de glamour ou é do tipo tímida, mas quando abre o vozeirão o mundo para?! Responda as perguntas e descubra!



Artistas na quarentena



Uma das principais recomendações das autoridades de saúde para diminuir o contágio do novo coronavírus é a quarentena.



Ivete Sangalo



Ivete Sangalo está seguindo as recomendações e aproveitando o momento de isolamento social para cuidar da pele. Dia desses, a cantora compartilhou em sua conta no Instagram uma foto em que aparece fazendo uma máscara de argila.



“Pega o resto e passa na cara, fica show”, escreveu ela na legenda.



Além disso, no último dia 25, a cantora fez uma live estreando o Em Casa, novo programa de lives caseiras da TV Globo e do Globoplay. Veveta estimulou doações para projetos voltados ao combate ao novo coronavírus e, com essa ação, arrecadou pouco mais de R$ 400 mil pelo aplicativo PicPay, em duas horas e meia de transmissão.



Live: Ivete Sangalo arrecada mais de R$ 400 mil



Anitta







No começo de abril, Anitta disse que tem abusado da comida:



“O que faço o dia inteiro? Como, só como, o dia inteiro comendo. (…) Antes, quando eu estava fazendo as lives, eu acordava, malhava, aí ia fazer a comida, aí ficava com um soninho de tarde, porque fazia este bando de coisa. (…) O fato de eu não fazer nada está me deixando com mais vontade de não fazer nada. Vou voltar a fazer coisas”, declarou.



No próximo dia 14, a artista deve estrear o programa Anitta Dentro da Casinha, no canal Multishow.



Com a própria casa como cenário, por conta do período de isolamento social, ela só deve mostrar, ainda mais, toda a versatilidade que possui, em mais este projeto.



Além de cantar, dançar e mostrar todo seu já característico carisma, Anitta deve receber, por meio de chamadas de vídeo, vários convidados pra lá de especiais, na atração.



De casa, Anitta vai comandar novo programa no Multishow



Simaria Mendes



Se é pra ficar em casa e não tem show com público, Simaria se diverte mesmo é com a família neste momento de quarentena. No final do mês de março, a cantora, dupla com Simone, se divertiu na companhia do marido, Vicente, e dos filhos, Giovanna, de 7 anos, e Pawel, de 4, improvisando uma boate no quarto. De pijamas, todos se esbaldaram e divertiram os seguidores da sertaneja.



Animadíssima, a irmã de Simone Mendes deixou o ambiente à meia-luz, usou um amplificador portátil para soltar o som e colocar todo mundo pra dança. E vibrou quando seu marido entrou na brincadeira.



“Olha a dança do papai!”, divertiu-se.



Simaria ‘monta’ boate para dançar com os filhos e o marido



Lady Gaga



Com a pandemia mundial, no dia 18 de abril um evento mega bacana aconteceu. Lady Gaga foi a curadora de um festival, o One World: Together At Home (Um Mundo: Juntos em Casa, em tradução livre), promovido em parceria com a ONG (Organização não Governamental) Global Citizen que, desde 2011, promove campanhas para acabar com a pobreza mundial até 2030. O objetivo foi angariar fundos ao combate do novo coronavírus, causador da doença Covid-19, que colocou o mundo em alerta e em estado de isolamento social onde se é possível, seguindo conselhos da OMS (Organização Mundial da Saúde).



O resultado: o evento angario US$ 127,9 milhões (R$ 670 milhões).



Lady Gaga faz live com Paul McCartney e outros famosos