Rafa Kalimann doa prêmio do BBB20 para combate da Covid-19

Rafa Kalimann continua sendo notícia, mesmo após o término do Big Brother Brasil. A influenciadora digital bateu um papo com Giovanna Ewbank, por meio de seu canal do YouTube.



Segunda colocada da edição 20, do reality show da Globo, a ex-BBB faturou o prêmio de R$ 150 mil, e acabou fazendo uma importante revelação.



“O projeto da África continua, sim. Com toda certeza. Muita gente me perguntou dos R$ 150 mil, e eu vou doar. Até eu sair, ia doar para a ONG que eu trabalho há muitos anos. Mas entendendo tudo o que está acontecendo, a questão do vírus, eu preciso pensar com carinho e entender quais são as prioridades e urgências agora”, contou ela.







Briga com Flay



A vice-campeã do Big Brother Brasil deste ano, Rafa Kalimann, continua em êxtase por sua estadia na casa mais vigiada do país. Depois de rever amigos e familiares, a ex-sister conversou com Fátima Bernardes.



A influenciadora relembrou fatos ocorridos dentro do reality show, como a briga que teve com Flayslane.



“Dentro do jogo, falei que tinha me arrependido da briga com Flay, porque achei que tivesse sido muito grossa e poderia ter sido mais cautelosa. Mas hoje não acho mais. Eu não me excedi não, falei o que estava pensando. É isso aí mesmo”, explicou ela, que aproveitou para esclarecer sobre outro desentendimento, desta vez, com Bianca Andrade, a Boca Rosa.



“Naquele dia ela me chamou para conversar e perguntar se tinha alguma coisa de errado, se estava incomodada, porque eu sou mais na minha. Eu falei: ‘muito pelo contrário, a gente está tendo uma troca boa, é o meu jeito mesmo’”, pontuou.



Premiada com R$ 150 mil e muito carinho do público, ela ressaltou o sentimento de ter feito parte do BBB20.



“Eu sabia que tinha um risco de as pessoas não gostarem, não se identificarem, se decepcionarem. Mas, claro, que sabia da minha verdade, que aquilo ali era o que eu passava nas redes sociais. Eu escancarei, tive coragem de falar: ‘eu vou correndo esse risco, sabendo que vou ser julgada, mas sabendo que podia colher ótimos frutos. Foi incrível’. Fui muito intuitiva. Tentei buscar ficar o mais introspectiva possível para tentar entender o que eu estava sentindo e me blindar um pouco para tentar enxergar de fora um pouquinho. Lá dentro, as emoções ficam muito à flor da pele. Se a gente não parar um pouquinho, ouvir o que o coração está querendo dizer, você se perde ali dentro”, destacou ela.



Por fim, a famosa explicou por que teria ficado incomodada com um comentário da ex-colega de confinamento, Gizelly Bicalho.



“Eu venho de uma família muito humilde, trabalhei muito, a gente passou muita dificuldade a vida toda. De alguns anos para cá, graças a Deus mesmo, Deus honrou e eu trabalhei muito. Melhorou muito a minha vida e a da minha família. Tenho maior orgulho disso, agradeço todos os dias. Entendo que ela não falou em lugar de maldade, mas falei: ‘isso pode pesar, as pessoas podem interpretar de um jeito completamente diferente’. Não é desse jeito que as coisas funcionam. Tenho minha questão financeira muito melhor, mas é com muito suor e esforço. Não queria que isso tirasse o meu mérito e o de ninguém”, concluiu.







Famosos se mobilizam ao redor do mundo fazendo doações para combater a pandemia.







Nota do editor: essas informações eram precisas no momento desta publicação. Continuamos a atualizar nossa cobertura de coronavírus à medida que aprendemos mais. Navegue com frequência em nosso site para obter as informações mais atualizadas.



Estrelas de Hollywood, atletas e membros da realeza representam um pequeno número dos mais de 1.000.000 de casos de coronavírus registrados em todo o mundo até o momento. Dada a rapidez com que o novo vírus se espalhou, são muitos os famosos que se declararam infectados, incluindo Tom Hanks, que foi a primeira celebridade a divulgar seus resultados positivos nos testes, o Príncipe Charles, além dos brasileiros Di Ferrero, Preta Gil, Dinho Ouro Preto, Leandro Lehart, Felipe Simas, entre outros. O primeiro ministro britânico Boris Johnson foi o primeiro líder mundial a contrair o vírus. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, “o coronavírus se espalha principalmente de pessoa para pessoa ”, com sintomas que variam de febre, tosse e falta de ar.



O nome coronavírus tem sido bastante pronunciado ultimamente. Ele foi “batizado” dessa maneira porque tem sua estrutura em formato de coroa. O vírus causador sofre mutações espontâneas e aleatórias, por isso ainda não há uma medicação certeira para combater a doença.







Uma das prevenções mais eficazes contra o COVID-19 é lavar bem as mãos, incluindo dorso, embaixo das unhas e antebraço, usar álcool gel nos mesmos lugares, imediatamente após a lavagem. O álcool gel forma uma camada protetora e o vírus não resiste a ele, portanto, não consegue se fixar na superfície do corpo. Assim, evita-se de levar o vírus à mucosas.



O coronavírus teve uma disseminação bastante rápida em várias partes do mundo, onde além de muita gente infectada, ocorreram várias mortes. A pandemia (enfermidade epidêmica amplamente disseminada) agiu rapidamente no mundo dos famosos também, infectando nomes bem conhecidos por todos nós.



