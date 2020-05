Rafa Kalimann pede amizade a Priscila Alcântara: ‘Eu te amo’

Segunda colocada do Big Brother Brasil 20, Rafa Kalimann não se conteve ao ver que Priscilla Alcântara, faria uma live, e nos comentários do Instagram da cantora gospel, perguntou:



“Pri, posso ser sua amiga? Sempre quis!”, escreveu a loira.



Logo em seguida, Priscila disse:



“Pelo amor de Deus, eu te amo, aleluia arrepiei. Já é amiga no espírito desde sempre”, respondeu, toda animada.



Os fãs das artistas agora torcem por um encontro real das duas.







Briga com Flay



A vice-campeã do Big Brother Brasil deste ano, Rafa Kalimann, continua em êxtase por sua estadia na casa mais vigiada do país. Depois de rever amigos e familiares, a ex-sister conversou com Fátima Bernardes.



A influenciadora relembrou fatos ocorridos dentro do reality show, como a briga que teve com Flayslane.



“Dentro do jogo, falei que tinha me arrependido da briga com Flay, porque achei que tivesse sido muito grossa e poderia ter sido mais cautelosa. Mas hoje não acho mais. Eu não me excedi não, falei o que estava pensando. É isso aí mesmo”, explicou ela, que aproveitou para esclarecer sobre outro desentendimento, desta vez, com Bianca Andrade, a Boca Rosa.



“Naquele dia ela me chamou para conversar e perguntar se tinha alguma coisa de errado, se estava incomodada, porque eu sou mais na minha. Eu falei: ‘muito pelo contrário, a gente está tendo uma troca boa, é o meu jeito mesmo’”, pontuou.



Premiada com R$ 150 mil e muito carinho do público, ela ressaltou o sentimento de ter feito parte do BBB20.



“Eu sabia que tinha um risco de as pessoas não gostarem, não se identificarem, se decepcionarem. Mas, claro, que sabia da minha verdade, que aquilo ali era o que eu passava nas redes sociais. Eu escancarei, tive coragem de falar: ‘eu vou correndo esse risco, sabendo que vou ser julgada, mas sabendo que podia colher ótimos frutos. Foi incrível’. Fui muito intuitiva. Tentei buscar ficar o mais introspectiva possível para tentar entender o que eu estava sentindo e me blindar um pouco para tentar enxergar de fora um pouquinho. Lá dentro, as emoções ficam muito à flor da pele. Se a gente não parar um pouquinho, ouvir o que o coração está querendo dizer, você se perde ali dentro”, destacou ela.



Por fim, a famosa explicou por que teria ficado incomodada com um comentário da ex-colega de confinamento, Gizelly Bicalho.



“Eu venho de uma família muito humilde, trabalhei muito, a gente passou muita dificuldade a vida toda. De alguns anos para cá, graças a Deus mesmo, Deus honrou e eu trabalhei muito. Melhorou muito a minha vida e a da minha família. Tenho maior orgulho disso, agradeço todos os dias. Entendo que ela não falou em lugar de maldade, mas falei: ‘isso pode pesar, as pessoas podem interpretar de um jeito completamente diferente’. Não é desse jeito que as coisas funcionam. Tenho minha questão financeira muito melhor, mas é com muito suor e esforço. Não queria que isso tirasse o meu mérito e o de ninguém”, concluiu.