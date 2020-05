Rafael Portugal sobre trabalho no BBB20: ‘Muito latente’

O BBB20 acabou a uma semana e já deixa saudade. Mais ainda para quem esteve lá, trabalhando com os assuntos da casa mais vigiada do país.



E na parte de humor então? A participação do Rafael Portugal com o quadro Central BBB ilustrava todas as terças-feiras, dia em que aconteciam as eliminações da atração, e deixava os expectadores gargalhando com suas tiradas.



Ao jornal Extra, o humorista, de 35 anos, falou sobre sua gratidão num trabalho de sucesso.



“Me emociono com muita facilidade. Durante o processo de gravação, sempre saía pensando: ‘Não acredito que faço parte desse negócio’. No último dia eu estava feliz e agradecido pelo time que trabalhou comigo. Até agora ainda está muito latente”, contou.



Rafael angariou muitos seguidores e admiradores.



“Toda terça-feira, quando acabava o meu quadro, eu não conseguia parar de responder pessoas e ver as marcações. Foi loucura.”



Prato cheio



Os participantes desta vigésima edição do reality da Globo aprontaram mil e uma dentro da casa, o que foi, literalmente, um prato cheio para Rafael Portugal criar seu quadro.



“Amava poder falar de todo mundo. Foi um elenco incrível. Acho que o que marcou foi a música que fiz brincando com a relação do Daniel e da Marcela”.



Após a atração, Rafael segue com sua agenda de trabalhos, mesmo em época de isolamento pela pandemia do coronavírus: o humorístico online Porta dos Fundos e algumas campanhas. Casado, ele aproveita o tempo de quarentena e curte a esposa e suas duas enteadas.



“Aqui elas estão acordando para ter aulas online. Não parei de trabalhar, estou gravando o Porta dos Fundos em casa, além de algumas campanhas. Estou com saudades do teatro. Pedindo a Deus para tudo isso acabar… Não vejo a hora de acordar e receber a notícia da vacina”.



