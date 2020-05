Rafael Zulu, que atualmente está no ar na reprise especial de Fina Estampa, sonha em ser apresentador de TV. Leia mais em OFuxico!

Rafael Zulu é um ator conhecido por desempenhar alguns papeis em novelas da Globo, apesar de ter começado em Prova de Amor, folhetim exibido pela Record TV, em 2005. Aos 37 anos, a mais recente aparição do artista na emissora carioca, foi participando do quadro Super Chef Celebridades, em 2018.



Atualmente, ele pode ser visto na reprise especial de Fina Estampa, exibida no horário nobre, depois que a trama Amor de Mãe teve suas gravações paralisadas, por conta do surto do novo coronavírus.



Na história de Agnaldo Silva, vive Edvaldo, um dos funcionários da loja de motos de Juan (Carlos Casagrande).



“Não costumo me assistir, mas estou acompanhando a novela. Tem sido um reencontro comigo mesmo: mais jovem, diferente fisicamente, mas, em contrapartida, percebo que aquele Rafael já morava aqui. É bacana ver como evoluí e como mantive a minha essência”, disse ele, em entrevista ao Gshow.







Apresentador de TV. Por que, não?



Uma curiosidade que poucos sabiam, é que o artista nutre um real desejo de se tornar um apresentador de TV, comandar, mas precisamente, um talk-show.



“Acho que seria interessante mediar a conversa de um governador com um líder comunitário, por exemplo. Ou ver a troca entre um atleta aposentado com um iniciante”, explicou ele, que também está aberto a outros formatos distintos.



Para realizar tal sonho, Zulu se inspira em nomes tarimbados da comunicação.



“Luciano Huck, Faustão e Otaviano Costa são minhas inspirações. Eles têm leveza, verdade, humor… Carrego esses quesitos dentro de mim. Sou muito fã do Luciano. Ele é um cara muito fora da curva. Nunca trocamos nada sobre isso, mas ele sabe que eu curto essa vibe da comunicação. Tanto que, vira e mexe, ele me chama para alguma ação externa”, enalteceu.



E a carreira de ator, será que Rafael pretende abandonar?



“Sempre quis apresentar algo na TV e foi um golaço. Eu gosto muito de me comunicar. Sou um mero aspirante nesse lugar. Mas quero investir nessa vertente. Essa coisa de poder falar com muita gente me fascina. Acredito que dá para conciliar com a minha carreira de ator. Temos muitos exemplos no nosso mercado. Uma coisa não invalida a outra.Tudo que faço é o meu artista que me leva para lá. Nas minhas sociedades é meu lado artista que aflora. Cuido da parte da comunicação”, confessou ele.



No canal Mutilshow, o aspirante ao futuro ofício, já deu uma palhinha ao público, quando comandou o festival online Fome de Música, por quase dez horas.







Lado empresarial



Dono de uma empresa com mais de 50 funcionários, em vários segmentos: musical, gastronômico e até mesmo na construção civil, o ator destacou o impacto da pandemia global, em seus negócios.



“Desde moleque gostava de fazer outras coisas. Por uma questão financeira e porque realmente gosto de negócios. Eu gosto do business. Enquanto não dirigi e captei recursos para os meus espetáculos, não sosseguei. Queria o todo e a vida foi me levando… quebrei a cara algumas vezes, em outras deu certo. Sou um cara inquieto, profissionalmente falando. Aqui no Brasil o artista não é tão bem visto quando ele empreende. As pessoas acham que ele é infeliz na carreira ou não deu certo. Penso exatamente o contrário”, pontuou ele.



Crise no setor de entretenimento



Rafael Zulu estava com um novo projeto na sétima arte engatilhado, contudo, precisou pausar por conta do surto da Covid-19.



“Todos os setores foram impactados. Está tudo estagnado. Os poucos cabelos que tenho estão de pé, mas sou muito crente que a gente sai dessa fortalecido. Está todo mundo no mesmo barco, vamos ter que remar juntos na volta”, finalizou.