Ranking – As médias de público dos clássicos de MG, PR, RS, PE, CE e BA no Brasileirão desde 1971

Rivalidade, paixão e casa cheia… O futebol brasileiro conta com alguns dos clássicos mais fortes e apaixonantes do planeta, de modo que os torcedores deixam de lado qualquer situação ruim para gritar e apoiar o seu time frente ao arquirrival. O popular cenário ficou ainda mais nítido com base em levantamento do jornalista Rodolfo Rodrigues, da Revista PLACAR e da ESPN.

Em seu Twitter, o profissional aponta as médias de público de 8 clássicos regionais do Campeonato Brasileiro desde 1971. Confira na lista abaixo!

8. Náutico x Sport (17.694) Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco O Clássico dos Clássicos, como um dos embates mais charmosos e pesados do Brasil, não poderia ficar de fora desse ranking.

7. Náutico x Santa Cruz (17.946) Foto: Reprodução / Naútico O popular “Clássico das Emoções” vai muito além do torcer ou do futebol. Juntos, Náutico e Santa Cruz representam o amor puro e brutal por uma camisa.

6. Athletico-PR x Coritiba (19.265) Foto: Reprodução / Tribuna PR Rumo aos 100 anos, o Atletiba faz parte do futebol paranaense e brasileiro, sendo um dos clássicos mais quentes e pegados do país.

5. Ceará x Fortaleza (22.070) Foto: Reprodução / Mundo da Bola Tem que respeitar! O Clássico-Rei é, acima de tudo, a paixão e o amor de alvinegros e tricolores por duas das agremiações mais emblemáticas do Brasil.

4. Santa Cruz x Sport (23.340) Foto: Reprodução / Sport Recife Santa Cruz e Sport param Recife e os fãs do futebol do Nordeste há mais de 100 anos de muita rivalidade e paixão.

3. Grêmio x Internacional (35.818) FBL-LIBERTADORES-GREMIO-INTER Medalha de bronze! Para muitos, Grêmio e Internacional, ou o Grenal, é o clássico mais disputado e marcante do futebol brasileiro e um dos mais simbólicos do mundo. A dupla simplesmente para os boleiros do país.

2. Bahia x Vitória (36.779) Foto: Reprodução / Rádio Jacuípe O Ba-Vi é diferente de tudo: é paixão, é rivalidade extrema, é história, é provocação, é futebol raiz. Bahia e Vitória ficam merecidamente com a prata.