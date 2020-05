Ranking – Os clubes com mais pênaltis contra no Brasileirão desde 2013

Nesta terça-feira (12), o Espião Estatístico, do GloboEsporte.com, publicou um levantamento dos clubes que mais têm penalidades marcadas a favor dos adversários. Os dados foram coletados nas últimas sete edições de Campeonato Brasileiro (2013 a 2019) e mostram que os árbitros marcaram um total de 701 pênaltis no período, ou seja, aproximadamente 100 por cada ano no torneio.

Conforme o levantamento, os times de Santa Catarina são os que mais veem os árbitros marcarem penais contra suas defesas, considerando que Figueirense, Avaí e Chapecoense lideram o ranking geral entre os 22 times. Vale considerar que dois critérios foram utilizados para fechar a lista: média de pênaltis por partida disputada e a média de jogos para que um penal fosse marcado.

Confira abaixo a lista completa!

Flamengo v Emelec – Copa CONMEBOL Libertadores 2019

Pênaltis marcados contra as equipes.

Vale considerar que o levantamento acima conta apenas com 22 clubes por restringir o ranking aos times que participaram de ao menos 40% das rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro no período determinado. O total de equipes que disputaram Brasileirão nesses sete anos, no entanto, foi de 33 times.