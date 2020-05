Rapinoe, estrela da última Copa do Mundo feminina, dá detalhes sobre “novo normal” em meio à pandemia

A estrela do futebol feminino norte-americana Megan Rapinoe concedeu entrevista à revista People comentando sobre a pandemia do novo coronavírus e as mudanças que teve que enfrentar durante os treinos. A melhor do mundo comentou também as nuances do isolamento social.

“Tenho muita sorte, para ser honesta. Temos um lugar para nos abrigar, eu consegui me adaptar rapidamente e estamos apenas tentando fazer nossa parte”, comentou Rapinoe, que está de quarentena junto com sua namorada.

2020 SheBelieves Cup – United States v Japan

A atleta também deu detalhes sobre a sua adaptação à nova rotina: “Não estou pensando todos os dias: ‘Quando vou voltar para minha outra vida, minha vida normal?’. Este é o novo normal, então como você se adapta, aproveita o que está acontecendo e apenas tenta fazer sua parte na sociedade e manter as coisas interessantes e ainda continuar tentando fazer o bem no mundo?”.

Rapinoe relata que está em cuidado com a saúde e bem-estar. Como a grande maioria dos jogadores, ela teve que se adaptar aos novos treinos de casa. “A primeira coisa é não me atrapalhar com coisas que não consigo controlar. Há certas coisas que eu não posso fazer, mas, sabendo disso, eu estou basicamente pronta para chegar ao ponto de que, se eu precisar melhorar, eu estarei pronta”, completou.