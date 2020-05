Rapper e empresário: entenda a ligação de Gabriel, O Pensador, com o futebol e com a Série A

Musicista desde 1992, o rubro-negro Gabriel Contino, de nome artístico ‘Gabriel, O Pensador’, vem se aventurando há alguns anos em outra carreira: a de empresário no ramo esportivo. Em 2015, o rapper emplacou a grande negociação de sua carreira no meio, com a transferência de Gabriel Xavier, seu atleta, para o Cruzeiro.

Naquela época, como destaca o UOL Esportes, a empresa de Gabriel – batizada de ‘Pensador Futebol LTDA’ -, vivia o auge de sua atuação do ramo futebolístico: agenciava cerca de 30 atletas profissionais, além de estar vinculado a outros 100 jogadores de categorias de base. Atualmente, no entanto, a realidade é bem diferente.

De acordo com seu site oficial, a empresa trabalha somente com onze atletas atualmente, todos de até 24 anos, sendo que apenas dois deles estão vinculados a grandes clubes da Série A: o lateral Brian e o meia-atacante Pedrinho, ambos das categorias de base do Flamengo.

Nesta semana, o nome do rapper preencheu os noticiários esportivos, após a diretoria do Santos mover uma ação judicial solicitando o bloqueio de contas de sua empresa. O clube alega uma dívida em aberto de aproximadamente R$ 55 mil, referente a um atleta que atuou na base alvinegra.

